Лукашенко встретился в Минске с Кучмой

5 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Леонид Кучма тепло приветствовали друг друга. "Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему", - сказал глава государства. Леонид Кучма посчитал такое мнение белорусского лидера положительным сигналом.

"Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Они знают мое давнее отношение к Беларуси, знают наши добрые хорошие отношения", - согласился Леонид Кучма.

Президент Беларуси на встрече особо отметил развитие двустороннего сотрудничества с Украиной. "Вы же все-таки Президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот - основа отношений - только официально зарегистрированный $5,5 млрд", - сказал он.

На встрече был подчеркнут исключительно доверительный характер белорусско-украинских отношений. "Что касается политики, она не изменилась. Вы знаете мои подходы, знаете подходы белорусов по отношению к Украине и украинцам", - отметил белорусский лидер.

"Думаю, вы мне много чего расскажете после последних событий. С вашим опытом вы, естественно, оцениваете эти события под определенным политическим углом. Буду очень рад услышать. Словом, я рад вас здесь видеть. И несмотря на то, что я сегодня в командировке должен быть, перенес ее ради того, чтобы встретиться с вами и обсудить те вопросы, которые должны решаться в двустороннем, а может, и многостороннем форматах", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-