Лукашенко выразил соболезнования Президенту и народу Индонезии в связи со стихийными бедствиями

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо и народу этой страны в связи с гибелью большого количества людей в результате паводков и оползней в провинции Папуа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства передал слова поддержки родным и близким погибших и пожелал потерпевшим от стихийного бедствия скорейшего выздоровления, а стране - возвращения к обычному образу жизни.-0-