Минстройархитектуры определят единым органом, формирующим госполитику в строительной сфере

23 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса поручил на законодательном уровне определить Министерство архитектуры и строительства единым органом, формирующим государственную политику в этой сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только профильное министерство должно устанавливать строительные нормы. Задача остальных - определять нормы эксплуатации и обеспечивать контроль за их соблюдением. Требую от правительства оптимизировать все нормы, сконцентрировать все отраслевое законодательство в одних руках и определить Минстройархитектуры единым органом, формирующим государственную политику в стройсфере", - поручил Александр Лукашенко.

Обращаясь к губернаторам, Президент рассказал, что его по-прежнему информируют о том, что в регионах есть случаи несоблюдения установленных сроков административных процедур, а также бюрократизм при оформлении различного рода документации. "Это все цветет и пахнет, как в народе говорят", - добавил он.

"Предупреждаю всех, чтобы не уходили от заданной линии по либерализации и исключению излишних требований для бизнеса. Но не надо при этом с ним заигрывать. Не надо мешать, но в случае чего и спрос должен быть соответствующим", - обратил внимание глава государства.-0-