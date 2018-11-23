"Не нужно строить все одинаковое" - Лукашенко раскритиковал проектирование социальных объектов

23 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса раскритиковал типовое проектирование социальных объектов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не нужно зацикливаться на типовом проектировании и строить все одинаковое. Типовыми могут быть промышленные здания, сооружения, трансформаторные подстанции, котельные. Но детские сады, школы и прочие социальные объекты должны быть оригинальными", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Типовыми в них, отметил глава государства, могут быть только технология, отдельные конструктивные элементы, узлы и детали, из которых они будут собираться. "И повторяю: все должно утопать в зелени и цветах", - потребовал Президент.

Александр Лукашенко также высказал претензии к качеству и срокам разработки проектной документации. Он заметил, что часто проектирование ведется не два-три месяца, а растягивается на годы. "Сейчас в Беларуси строится порядка восьми тысяч объектов. Из них с превышением нормативного срока - половина. И в большинстве случаев причиной являются бесконечные корректировки проектов", - констатировал глава государства.

Минстройархитектуры определят единым органом, формирующим госполитику в строительной сфере "Только профильное министерство должно устанавливать строительные нормы. Задача остальных - определять нормы эксплуатации и обеспечивать контроль за их соблюдением", - поручил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что проектировщик должен быть профессионалом и отвечать за принятые решения. "Примите необходимые меры по повышению ответственности разработчиков за качество проектной документации и сроки ее подготовки", - поручил он.-0-