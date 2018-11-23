Президент: наказание за коррупцию будем только добавлять

23 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает недопустимость смягчения ответственности за коррупционные преступления. Об этом он заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы доведем до каждого на местах требования Президента по борьбе с коррупцией и прочими правонарушениями. А потом у меня добра не ищите", - заявил белорусский лидер.

Президент отметил, что увидел "лазейку", когда коррупционеров за взятки и другие правонарушения лишают свободы, а потом, спустя некоторое время, выпускают на свободу за хорошее поведение. "Этого больше не будет", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что на сей счет уже даны прямые указания. "Никого не выпускать. И за коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет - еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше. 25-й раз повторяю: лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-