Спецфонд Президента Беларуси выделит почти Br358 тыс. на поддержку талантливой молодежи

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Из средств фонда почти Br358 тыс. направят на поощрение 228 представителей талантливой молодежи девяти творческих коллективов. Им будут присуждены стипендии, премии, оказана материальная помощь.

Кроме того, выделены гранты на организацию и проведение республиканской выставки художественных произведений учащихся детских школ искусств, реализацию творческого проекта "Музычная спадчына Радзімы" - гастрольно-концертного тура духового оркестра и солистов академии музыки, приуроченного к 90-летию со дня рождения народного артиста СССР и БССР профессора Евгения Глебова и Году малой родины, а также на приобретение оборудования для занятий художественным творчеством в целях повышения профессионального мастерства учащихся и студентов учреждений образования сферы культуры.-0-