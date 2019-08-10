В Беларуси определен порядок оборота боевого оружия для его производителей

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №302 "Об обороте оружия и боеприпасов в организациях, осуществляющих их производство". Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Указ принят в целях дальнейшего развития в Беларуси производств боевого оружия и боеприпасов к нему, отмечается в преамбуле. Документ утверждает положение о порядке оборота оружия и боеприпасов в организациях, осуществляющих их производство, а также вносит изменения в ряд правовых актов.

В положении отмечается, что "оружие и боеприпасы используются организациями в целях их производства в рамках исследования, разработки, испытания, изготовления, переделки и ремонта оружия, его составных частей и компонентов, боеприпасов и их элементов (комплектующих частей)".

Организации вправе осуществлять производство оружия, приобретать в собственность либо на иных законных основаниях оружие и боеприпасы для использования в технологическом процессе собственного производства и (или) последующей реализации, безвозмездно передавать оружие и боеприпасы в собственность Республики Беларусь и оперативное управление государственных воинских формирований и военизированных организаций.

В то же время организации обязаны обеспечивать безопасность производства, сохранность и соблюдение правил хранения оружия и боеприпасов, постоянно контролировать их производство и качество выпускаемой продукции. Каждая единица изготовленного оружия и боеприпасов подлежит маркировке и учету для их идентификации.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко рассказал, что под Оршей создается производство патронов и образцов стрелкового оружия. "Мы, конечно, удовлетворим собственные потребности. Но нужно зарабатывать в первую очередь валюту от продаж за рубежом. Мы очень тщательно смотрим на этот аспект", - подчеркнул он.

В мае этого года государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась сообщил, что производство стрелкового оружия и боеприпасов уже организовано и таким образом в стране создана новая промышленная отрасль. Параллельно, по его словам, шло формирование нормативной правовой базы.-0-