Акции по профилактике неинфекционных заболеваний пройдут в Минске 20 марта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-образовательная акция по профилактике неинфекционных заболеваний среди населения "Цени свое здоровье" пройдет на предприятиях Минска 20 марта, сообщили БЕЛТА в центре здоровья Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Минчанам предложат измерить показатели артериального давления, узнать уровень глюкозы в крови, сделать кардиограмму (при определенных условиях и соответствующем оборудовании). Специалисты проведут индивидуальные консультации, анкетирование по факторам риска. У посетителей будет возможность получить информационные материалы и посмотреть тематические видеоролики.

Акции состоятся с 10.00 до 15.00 на предприятиях "Минскзеленстрой", Минской ТЭЦ-3, ОАО "Элема", аптеках №34, 59, 97 РУП "Белфармация", филиале "Минские кабельные сети", заводе "Минскагропроммаш", заводе "Ударник".

Проект, который реализуется совместно с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома, стартовал 6 марта. Его цель - через популяризацию здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний, вызванных основными факторами риска (курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и недостаточная физическая активность), привлечь внимание граждан к собственному здоровью.-0-