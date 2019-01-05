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Ассистенты для инвалидов и замещающие семьи: в Гомельской области развивают новые соцуслуги

Регионы 05.01.2019 | 13:36
Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 280 тыс. жителей юго-восточного региона Беларуси состоят на учетах в территориальных центрах соцобслуживания, где им предоставляют различные социальные услуги. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома.

"Развитие системы социального обслуживания населения в Гомельской области направлено на максимальное продление пребывания нетрудоспособных граждан в домашних условиях", - отметили в комитете. Социальную помощь на дому получают более 14 тыс. нетрудоспособных пожилых граждан. Уделить им внимание, оказать необходимую помощь, поддержать добрым словом успевают 1,7 тыс. соцработников в территориальных центрах социальной защиты. Чтобы никто не остался в стороне, работают 16 бригад соцобслуживания на мобильной основе.

Активно развивается в регионе также служба сиделок. В прошлом году более 140 человек, не имеющих физической возможности обслуживать себя самостоятельно, воспользовались такой услугой.

Для инвалидов предусмотрена поддержка помощника по сопровождению. При необходимости такие люди получают личного переводчика жестового языка или ассистента. К слову, услуги ассистента предусмотрены для одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II группы. Они помогают подопечным в освоении навыков самообслуживания - выполнении ежедневных санитарно-гигиенических процедур, смене белья, пользовании техсредствами соцреабилитации. С их помощью люди с инвалидностью учатся жить самостоятельно, а также могут рассчитывать на помощь в сопровождении в поликлиники и больницы, выполнении назначений врачей и т.д. В прошлом году такие услуги предоставлялись более 360 жителям Гомельской области.

"Для удовлетворения потребностей граждан в социальных услугах, повышения доступности и качества услуг в Гомеле реализуется государственный социальный заказ. Социально-бытовые и социально-медицинские услуги нетрудоспособным гражданам оказывают также в Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста. Такую помощь получили 32 человека", - уточнили специалисты.

Ветераны войны, инвалиды I группы и дети-инвалиды с IV степенью утраты здоровья, проживающие в областном центре, активно пользуются услугой социального такси. Ежегодно выполняется более 7 тыс. заявок. Таких пассажиров бесплатно доставляют по нужному адресу, к примеру, на консультацию к врачу или для прохождения процедур.

Для одиноких пожилых граждан и инвалидов предусмотрен и уход в замещающей семье. Это достаточно новая услуга, но как показывает число заявок на нее, стала востребованной. Примером породнения ранее чужих людей на фоне помощи может служить замещающая семья, одной из первых созданная в Петриковском районе. Также есть возможность получения соцуслуг на основании договора пожизненного содержания с иждивением.

Как рассказали в комитете, востребованными у одиноких жителей области остаются дома-зимовки, привлекающие людей теплотой, уютом и хорошей компанией. Все более популярной становится так называемая гостевая семья. Гомельчане с готовностью принимают одиноких людей на праздники, выходные дни, в некоторых случаях - на всю зиму.

Помочь пожилому человеку развить собственный потенциал, преодолеть проблемы возраста в обществе, открыть новые жизненные пространства, поддержать активный образ жизни помогает клубная и кружковая работа. Традиционно она собирает много желающих развиваться на базе центров социального обслуживания. Здесь жизнь пенсионеров обретает новые краски.

Направления кружков довольно разнообразны: декоративно-прикладное творчество, хореографическое, физкультурно-оздоровительное, развивающее. Помогают поддержать физическую форму также фитотерапия, занятия йогой. Особенно востребованной в последнее время стала услуга по обучению пользованием компьютером и мобильным телефоном - в век высоких технологий старшее поколение не желает отставать от молодежи. Большую помощь в этом направлении оказывают волонтеры.

Ежегодно перечень социальных услуг для жителей юго-восточного региона Беларуси расширяется.-0-

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Гомельская область, соцзащита
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