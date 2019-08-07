Более 106 тыс. физлиц подключены к личному кабинету плательщика в Гомельской области

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области более 106 тыс. физических лиц подключены к личному кабинету плательщика, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

Собеседник констатировал, что в регионе растет количество граждан, взаимодействующих с налоговыми органами дистанционно - через электронный сервис "Личный кабинет". "По данным на начало июля текущего года, свыше 106 тыс. физических лиц подключены к личному кабинету плательщика, тогда как год назад с помощью сервиса взаимодействовали с налоговиками чуть более 90 тыс. жителей области", - отметил Дмитрий Дайнеко.

По его словам, о росте популярности электронных сервисов говорит и тот факт, что в нынешнем году декларации по подоходному налогу в электронном виде через личный кабинет представили почти 2 тыс. плательщиков, а это более 30% от общего количества отчитавшихся о доходах за 2018 год.

Дмитрий Дайнеко отметил, что развитие электронных сервисов является одной из приоритетных задач налоговых органов. "В июле на сайте Министерства по налогам и сборам заработала улучшенная версия личного кабинета плательщика. Теперь сервис функционирует на новой технологической платформе", - добавил он.

Заместитель начальника инспекции считает, что преимущества нового личного кабинета оценят в первую очередь индивидуальные предприниматели.

Взаимодействуют с налоговыми органами в электронном виде и около 80% субъектов хозяйствования, или, по данным на 1 августа, около 32 тыс. плательщиков.

"Благодаря электронным сервисам удается не только обеспечивать плательщикам комфортные условия исполнения налоговых обязательств, но и повышать качество налогового администрирования", - резюмировал собеседник.-0-