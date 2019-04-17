Более 15 туристических групп посетили зону отчуждения в Гомельской области

17 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 80 туристов в составе 16 групп посетили зону отчуждения в Гомельской области, сообщил заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси Петр Николаенко во время пресс-тура по ознакомлению с деятельностью по преодолению последствий аварии, передает корреспондент БЕЛТА.

Отдельные зоны отчуждения и отселения на территории Украины давно были открыты для туристов. Ежегодно эти места наведывают около 60 тыс. человек. Посещение же белорусской части оставалось под запретом. Однако интерес к этим местам сохранялся. "Учитывая такой спрос, было принято решение организовать для людей информационно-ознакомительные поездки с соблюдением всех мер безопасности", - рассказал Петр Николаенко.

На данный момент согласованы два оптимальных маршрута, прорабатываются еще несколько. Первые посетители прошли по одному из них еще в декабре 2018 года.

Перед посещением заповедной территории каждая группа проходит инструктаж, включающий повторение полного свода правил поведения на этой территории. Также делаются замеры дозиметрами. Эта процедура повторяется и по завершении поездки. На всем пути посетителей сопровождает сотрудник научного блока заповедника.

За время тура по заповедным землям посетители могут пройти тропами десятилетиями не тронутой человеком природы, не исключено, что полюбуются на краснокнижных животных и птиц. Одни из самых востребованных пунктов в туристических маршрутах - выселенные деревни. Их на территории заповедника более 90. Среди них и мертвый город с ясным названием Солнечный. По сути это городской квартал, построенный на окраине одной из деревень. Жилой массив был словно не из своего времени. Его возведение начали в конце 1970-х - начале 1980-х годов. Здесь строились многоквартирные пятиэтажки, развивался один из крупнейших в области животноводческий комплекс. На 90% был завершен двухэтажный развлекательно-торговый комплекс на более 1 тыс. кв.м с кинозалом, рестораном и другими зонами.

Посетителям предлагают посетить и питомник племенных лошадей породы русский тяжеловоз, бывший комбикормовый завод, животноводческий комплекс и другие объекты. В зимнее время организуется подъезд к местам подкормки зубров. А с высоты 35-метровой вышки в деревне Красноселье открывается вид на четвертый энергоблок, защитное укрытие. Также во время поездки можно ознакомиться с научным потенциалом учреждения, экспозицией музея заповедника.

В этих местах побывали группы из России, Украины, Беларуси, Италии, Польши, Германии. Поступил запрос от граждан Нидерландов. Организуется выезд для целевых (для специалистов, проводящих исследования) и общих групп.

По-прежнему для предотвращения несанкционированного пребывания на территории заповедника действует контрольно-пропускной режим. Въезд разрешен только по специальным пропускам.

Развитие нового направления - организация информационно-ознакомительных поездок - одно из новых в деятельности заповедника. По словам специалистов, это малая часть значительного спектра задач, поставленных перед коллективом учреждения.

Распоряжением Совета Министров Белорусской ССР от 18 июля 1988 года №485-р на 142,8 тыс. га загрязненных земель Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов, включающих белорусский сектор 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС, был организован Полесский государственный экологический заповедник. В настоящее время его площадь составляет более 216 тыс. га.

Здесь зарегистрировано более 1,2 тыс. видов растений (более двух третей флоры страны), 18 из которых занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу Беларуси. Фауна включает 54 вида млекопитающих, 25 видов рыб, 280 видов птиц. Среди обитателей заповедника - лошадь Пржевальского, лебедь-кликун и др.-0-