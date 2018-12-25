Более 200 детей соберутся на областной профсоюзной елке в Витебске

25 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Главная профсоюзная благотворительная елка пройдет в Витебском областном дворце детей и молодежи 27 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном объединении профсоюзов.

На праздник приглашены более 200 детей: сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов. Концертный зал областного дворца в этот день превратится в площадку для новогодних сюрпризов, игр и подарков. Детей будут развлекать новогодние и сказочные персонажи, а ведущие детские коллективы учреждения покажут "Новогоднюю историю".

"Новогодние праздники - лишь часть большой благотворительной акции "Профсоюзы - детям", - отметили в пресс-службе. - По традиции в канун новогодних и рождественских праздников профсоюзы оказывают благотворительную помощь детям-сиротам, инвалидам, а также детям, оставшимся без попечения родителей. Представители профсоюзных организаций всех уровней во всех регионах страны посещают детские социальные учреждения, чтобы подарить ребятам частичку душевного тепла и, конечно, подарки". Сегодня, например, профсоюз Новополоцкой центральной городской больницы для детей с ограниченными возможностями из семей своих сотрудников (более 15 семей, около 30 участников) проводит праздник на территории местного конного клуба. Экскурсия на ипподром подарит детям незабываемые эмоции.

С начала объявления в 2002 году благотворительной акции "Профсоюзы - детям" в Витебской области на региональной профсоюзной елке побывали около 3,5 тыс. детей. Сумма оказанной профсоюзами региона помощи во время новогодней акции только за прошлый год составила более Br1,5 млн.

Организаторы новогоднего мероприятия - Витебское областное объединение профсоюзов, отраслевые профсоюзы, первичные профсоюзные организации предприятий и организаций Витебска.-0-