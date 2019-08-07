7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70% студентов минских вузов будут обеспечены местами в общежитиях в новом учебном году, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть ряд университетов, где местами обеспечены 100% нуждающихся студентов, в том числе в столице. К примеру, это Белорусский аграрный технический университет, Белорусская государственная академия связи, Белорусская государственная академия искусств, Военная академия. Приближается к 100% Белорусский государственный университет, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Минский государственный лингвистический университет, - сказал Сергей Касперович. - В целом мы видим перспективу перейти отметку в 90% в ближайшее время. Я не могу сказать, что в Минске будет такая цифра на 1 сентября, но за 70% будут точно переходить все столичные университеты с начала учебного года. Реальные цифры могут оказаться выше с учетом нуждаемости первокурсников, которые еще подают документы на выделение мест в общежитиях".

Кроме того, в Студенческой деревне введено в эксплуатацию очередное общежитие на 1,8 тыс. мест. "Его курирует Белорусский государственный экономический университет, но не только студенты БГЭУ будут там проживать. Завершается строительство общежития для учащихся Гродненского медицинского университета, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы завершит строительство общежития в следующем году", - добавил он.-0-