Большинство заявок по недогреву систем отопления в Минске не подтвердились

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины поступивших в организации ЖКХ Минска заявок по недогреву систем отопления не подтвердились, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук, передает корреспондент БЕЛТА.

По недостаточной работе отопительных приборов с 1 октября по 20 ноября текущего года поступило 38 тыс. 272 обращения, из них информация в 58% случаев не подтвердилась. На перегрев в квартирах жаловались 4,1 тыс. заявителей, 35% заявок признаны необоснованными. В целом по городу отмечается небольшой рост заявок по сравнению с прошлым годом.

По большинству подтвержденных заявок проводились работы по развоздушиванию систем, 2,5% требовалось включение насосного оборудования, 0,3% - прочистка фильтров, 0,9% - промывка систем, 22% - регулировка запорной арматуры.

Отопительный сезон стартовал в столице 28 сентября. В первую очередь тепло пришло в детские сады, школы, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, госархивы и библиотеки. С 1 октября началось включение отопления в жилфонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, учебных учреждениях, театрах. При повышении температуры наружного воздуха системы переводят в режим протапливания.-0-