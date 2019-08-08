Брестская область практически завершила жатву

8 августа, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Брестская область приблизилась к финишу уборочной страды. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович во время посещения Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Аграрии юго-западного региона убрали 97% посевных площадей, осталось собрать хлеб примерно с 11 тыс. га. Пять из 16 районов области - Брестский, Жабинковский, Малоритский, Каменецкий и Столинский - завершили жатву. Средняя урожайность составляет 35,7 ц/га. "Брестская область завершает уборочную достаточно успешно. Будет получено около 1,2 млн т зерна, неплохие виды на кукурузу. Хорошо сработали по рапсу, вал практически на 25% выше уровня прошлого года. Важно собрать не только зерно, но и запастись сбалансированным кормом для скота. Регион имеет более 10 ц кормовых единиц травяных кормов на условную голову скота", - отметил Михаил Мясникович.

Барановичский район является одним из лидеров уборочной кампании, здесь намолотили уже 131 тыс. т зерна при средней урожайности 42 ц/га. Хозяйствам необходимо убрать еще 15% площадей, отведенных под зерновые культуры. "В целом планируем собрать 152-155 тыс. т хлеба, примерно на 35 тыс. т больше объема прошлого года. Остались два-три погожих дня, чтобы завершить уборку. Люди настроены на результат, каждый комбайнер стремится убрать больше, поощряем их. В нашем районе более 50 экипажей, намолотивших более 1 тыс. т зерна. Думаю, будет шесть двухтысячников, есть шанс перешагнуть и трехтысячный рубеж", - считает председатель Барановичского райисполкома Василий Хватик.

Значительный вклад в общерайонный вал делают работники ОАО "Птицефабрика "Дружба". С 1 га там убирают 51,8 ц зерна, в закрома планируют отправить более 40 тыс. т. Председатель Совета Республики побывал на одном из полей филиала рядом с деревней Застаринье. Его работники - старший комбайнер Виталий Тиунчик и помощник комбайнера Андрей Нестер - намолотили более 2 тыс. т зерна. Михаил Мясникович поблагодарил сельчан за труд, поздравил с достижением и вручил ценные подарки. Поощрили их также райисполком и хозяйство.

Экипаж комбайна ОАО "Птицефабрика "Дружба" в составе Андрея Нестера и Виталия Тиунчика

"Барановичский район демонстрирует хорошие показатели. В Беларуси пока несколько районов намолотили более 100 тыс. т зерна. Дожди несколько сдерживают темпы уборки, но они хороши для других сельскохозяйственных культур, например, свеклы. Барановичский район ожидает получить приличный урожай, а это хорошая прибавка для экономики региона", - добавил спикер верхней палаты парламента.

Во время рабочей поездки в Брестскую область Михаил Мясникович ознакомился с реализацией инвестиционного проекта птицефабрики "Дружба". Предприятие модернизирует бывший свинокомплекс под цех по выращиванию бройлеров. Также программой предусмотрено посещение ОАО "Экспериментальная база "Вольно".-0-