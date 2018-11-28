БЖД с 9 декабря назначает поезд бизнес-класса Орша-Лепель

28 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в целях расширения транспортных связей между двумя районными центрами Витебской области назначила с 9 декабря поезд региональных линий бизнес-класса Орша-Лепель, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском отделении БЖД.

Со станции Орша-Центральная поезд будет отправляться в 11.37 и прибывать на станцию Лепель в 13.40. В пути следования будет делать остановку в Чашниках.

Обратно поезд будет отправляться со станции Лепель в 15.56 и прибывать в Оршу тем же маршрутом в 18.11.

Поезд будет курсировать ежедневно, в нем будут только сидячие места. Стоимость проезда составит Br4,01. Из Орши в Лепель он будет доезжать за 2 часа 3 минуты и обратно за 2 часа 15 минут.-0-