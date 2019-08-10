Дорохович: основная задача до конца года - выполнить план по капремонту жилья и замене лифтов

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внимание столичной власти до конца года будет максимально сконцентрировано на выполнении программ капитального ремонта жилья и замены лифтов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович во время прямой телефонной линии.

"Сейчас все силы, средства, энергия брошены на то, чтобы выполнить программу капитального ремонта жилья в объеме 965 тыс. кв.м и замены лифтов с учетом отставания прошлого года - это 2311 единиц", - сказал Александр Дорохович.

Контроль за этой работой еженедельный: по пятницам районы и подрядные организации отчитываются горисполкому о выполненных объемах. Последние годы были трудности с выполнением программ по капремонтам и замене лифтов из-за отсутствия финансирования, добавил Александр Дорохович.

На прямую линию заместителя председателя Мингорисполкома сегодня обратились 38 человек (в том числе 8 вопросов были переадресованы в районные администрации). Большинство (14) вопросов касались темы ЖКХ.

В числе первых дозвонился жилец квартиры на девятом этаже дома по ул. Бельского, 20, который пожаловался на то, что его квартиру уже неоднократно затапливало (недавний случай произошел 8 августа), однако все обращения не помогли устранить проблему. Работники ЖКХ приезжали, осматривали - воз и ныне там. Александр Дорохович дал необходимые поручения, чтобы помочь. "Для этого мы и проводим прямые телефонные линии - услышать проблемы людей для планирования своей дальнейшей работы, а если есть острая проблема - немедленно отреагировать", - подчеркнул Александр Дорохович.

Звонки на прямую линию показывают, что есть еще белые пятна в управлении совместными домовладениями, из-за чего каждую конкретную ситуацию приходится разбирать в частном порядке. Так, администрация Фрунзенского района закрепила за товариществом собственников жилья придомовую территорию (землю общего пользования), в то время как большинство жильцов не хотят платить за ее обслуживание. Александр Дорохович, чтобы подробнее разобраться в ситуации, обещал подъехать непосредственно на место и пообщаться с жителями.

Обращаются к руководству городской мэрии и неравнодушные граждане, которых беспокоят самые разные темы, в том числе нарушения правил дорожного движения, общественного порядка со стороны населения и гостей столицы: курение в неустановленных местах, установка шлагбаума, пешеходные связи, курение.-0-