Движение временно ограничат на части дороги Р58 под Минском

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На автодороге Р58 Минск - Калачи - Мядель будет ограничено движение из-за следственного эксперимента, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Сегодня с 17.00 до 19.00 на 16-м км автодороги Р58 у д. Рахманьки Минского района запланировано проведение следственного эксперимента. Делается это для установления обстоятельств аварии, которая произошла на данном участке дороги", - проинформировала Татьяна Белоног. В указанное время будет ограничено движение в направлении Минска.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-