Экологический путеводитель по Минску разработали к II Европейским играм

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды разработал экологический путеводитель по Минску для гостей и участников II Европейских игр. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя комитета Татьяна Дубик, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы не остались в стороне и разработали к II Европейским играм экологические путеводители на русском и английском языках . Они рассказывают о четырех природоохранных территориях в пределах города, а также об имеющихся в столице экологических тропах. Ведь нам есть что рассказать и показать туристам и участникам", - сказала Татьяна Дубик.
Помимо справочной информации и фотографий путеводители содержат данные о том, как добраться к каждому из указанных мест. Минский городской комитет природных ресурсов и окружающей среды сейчас прорабатывает вопрос распространения путеводителей с Национальным комитетом II Европейских игр и администрациями районов Минска.
Пока создано более 1 тыс. экземпляров. По мере необходимости тираж путеводителей планируют увеличивать. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3648 BYN
|2.361 BYN
|2.365 BYN
|USD
|2.0985 BYN
|2.096 BYN
|2.099 BYN
|RUB
|3.2249 BYN
|3.218 BYN
|3.225 BYN