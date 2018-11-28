Экспериментальный дом с электроотоплением построили в Лиозно

28 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Первый в Витебской области экспериментальный дом с электрическим отоплением построен в Лиозно, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Лиозненского райисполкома Игорь Зайцев.

Эксперимент по оборудованию жилого дома электрическим отоплением проведен за счет бюджетных средств на базе недостроенной гостиницы в нынешнем году. Теперь это восьмиквартирный арендный дом, жилье в котором будет предоставляться семьям молодых специалистов, прибывшим на работу в район. "В настоящее время на рассмотрении в ведомствах находится вопрос о применении к жильцам данного дома специальных тарифов на электроэнергию для отопления", - отметил зампред.

Работы по проекту включали не только модернизацию здания, но и благоустройство прилегающей территории. Возле дома оборудовано уличное освещение, видеонаблюдение, детская площадка, стоянка для машин, площадка для мусорного контейнера. Церемония торжественного ввода в эксплуатацию дома намечена на 30 ноября с участием представителей областных, местных органов власти и новоселов.

В нынешнем году в Лиозненском районе планируется построить 3,7 тыс. кв.м жилья с учетом индивидуального строительства, что практически в два раза больше по сравнению с 2017 годом за счет ввода в эксплуатацию 40-квартирного жилого дома, построенного по долевому принципу.-0-