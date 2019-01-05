Фестиваль "Вместе зажигаем" проведут в Полоцке и Витебске

5 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке и Витебске пройдет первый рождественский фестиваль огня и света "Вместе зажигаем", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Красочное мероприятие состоится 6 января в городском парке культуры и отдыха Полоцка, а 7 января - в парке культуры и отдыха Железнодорожников областного центра. Жителей этих городов ждут огненно-пиротехнические и световые представления, флешмоб. Огненное шоу под открытым небом считается одним из самых динамичных видов искусств и в последнее время набирает огромную популярность во всем мире.

"В течение часа гостям предстоит увидеть световые номера и огненное шоу со сложными трюками и элементами театрализации. Помимо зрелищной шоу-программы пришедших будут ждать веселые конкурсы и интерактивы от ведущего, фотозона и светящиеся шары. Не менее впечатляющим элементом праздника станет завораживающий флешмоб бенгальских огней (их подарят каждому гостю), а также цветного дыма. Во время него участники выстроятся в широкое кольцо и раскрасят небо своего города всеми цветами радуги", - рассказали организаторы.

Организатором фестиваля выступил арт-проект "Вместе зажигаем" из Санкт-Петербурга - крупнейший организатор фестивалей в России. За семь лет существования команда проекта провела тысячи мероприятий более чем в 300 городах.-0-