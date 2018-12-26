ФОТОФАКТ: Новогодняя иллюминация в Минске

Мобильная версия
Рус
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Погода
Курсы
Гороскоп
ТВ-гид
Фотохроника
ПРОЕКТЫ
7 дней
Экономика Беларуси
Беларуская Думка
Атомная энергетика
Плакаты БелТА
Репортажи
Видео
Парад в День Независимости-2018
Минск и минчане
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
26 декабря 2018, Ср
+1°C
EUR
2.4505
USD
2.1507
RUB
3.1132
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Год малой родины
Благотворительная акция "Наши дети"
Меню
Президент
Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
В Беларуси примут дополнительные меры для сбалансированной работы энергосистемы страны
В Беларуси установлены тарифы на ЖКУ на 2019 год - платежи вырастут в пределах $5
Стипендии Президента Беларуси назначены 94 молодым ученым
Ежемесячный лимит на беспошлинные посылки увеличен до 200 евро и 31 кг
Политика
Беларусь и Россия создадут рабочую группу по решению вопросов двусторонней повестки дня
В ОДКБ разъяснили процедуру назначения нового генсека
Михневич: Евросоюз видит в Беларуси самостоятельного игрока в международной политике
Мирончик: мы приветствуем планы шведского бизнеса увеличить инвестиции в белорусскую экономику
Союзные парламентарии следующую сессию проведут в Беларуси
Экономика
Маркировка продукции с ГМО станет более заметной
Специалисты "Белоруснефти" пробурили в Эквадоре шестую скважину
Белорусы с 1 марта смогут свободно открывать текущие счета в иностранных банках
Минфин предлагает активизировать работу по продаже госпакетов акций предприятий
Союзные парламентарии приняли бюджет СГ на 2019 год в окончательном чтении
Общество
Благотворительной карточке Белагропромбанка "Прикосновения" исполнился год
Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила Br994
Компьютерная аудитория роты информационных технологий открылась в Военной академии
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 29 декабря
Оригиналы документов времен БССР представят на выставке в Национальном историческом музее
Регионы
Воспитанникам Гомельского детского дома вручили сертификаты на спортинвентарь
Зась вручил новогодние подарки воспитанникам детского дома семейного типа в Минске
Гродненские таможенники более чем в 1,5 раза увеличили выпуск экспортных деклараций в авторежиме
Кризисный центр в Гомеле станет временным домом для оказавшихся в тяжелой жиненной ситуации
"Я могу ходить!": когда забота о детях исцеляет
Происшествия
В Малоритском районе из-за ДТП с грузовиком погиб тракторист, перевозивший новогодние ели
Работника хоккейного клуба в Гродно подозревают в краже денег у тренера
Легковушка столкнулась с лосем в Речицком районе, пострадали два человека
Семейная пара погибла в ДТП в Столбцовском районе
На ферме в Миорском районе произошел пожар
Технологии
Российские ученые испытают первый в мире прибор для лечения обморожений
В США создали робота-амфибию
"Белгеодезия" разработает web-сервисы на основе государственной навигационной карты
В Китае открыли первое частное предприятие для строительства ракет
Китай вывел на орбиту первый экспериментальный спутник связи нового проекта
В мире
В Иране опрокинулся автобус со студентами, 10 человек погибли
Порошенко отменил военное положение в Украине и подтвердил дату проведения президентских выборов
Серия землетрясений произошла на Сицилии, 10 человек пострадали
Мужчина с ножом в Китае угнал автобус и въехал в толпу
В Турции перевернулся пассажирский автобус, три человека погибли
Культура
Елена Яковлева: "Разобьюсь, но стану знаменитой"
Факсимильное издание "Букваря" презентовали в Витебске
Два волшебных новогодних мюзикла покажет детям Театр эстрады
Создан оргкомитет для подготовки Дня белорусской письменности в 2019 году
Выставка авторской куклы и мишек Тедди открылась в Минске
Спорт
Два гола в меньшинстве помогли хоккеистам "Немана" обыграть "Шахтер" в матче экстралиги
Волейболистки "Минчанки" проиграли "Енисею" в российской суперлиге
Минск в 15-й раз примет футбольный Кубок развития
Защитник Денис Поляков перешел из БАТЭ в "Урал"
ХК "Минск" лидирует после первого тура чемпионата Беларуси по индор-хоккею
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря
Светлана Лобода показала фото без макияжа
Ксения Собчак сделала новую прическу
В Швейцарии по ошибке 2 раза выплатили декабрьскую зарплату
В Мексике прошел фестиваль редиски
Тесты
Репортажи
Темы
Искать везде
Искать везде
Фото
Видео
Инфографика
За весь период
За весь период
За день
За неделю
За месяц
За год
Главное
Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
Президент
Беларусь и Россия сблизили позиции по всем вопросам, президенты до Нового года встретятся еще раз
Президент
Беларусь и Россия создадут рабочую группу по решению вопросов двусторонней повестки дня
Политика
Михаил Боярский в 100-м туре игры "Удача в придачу!" разыграл 80-ю квартиру в Минске от "Евроопт"
Общество
Работники МЧС проверили около 6,5 тыс. мест новогодних празднований
Общество
Лента новостей
Лучших эстетических гимнасток выбрали в Минске
16:53
Спорт
В Минске за хранение марихуаны задержан водитель автобуса
16:52
Происшествия
Минприроды подарило детскому дому №3 Минска сертификат на покупку автомобиля
16:44
Регионы
ЕЭК изменила стандарты на транспортные средства и пиротехнику
16:43
Экономика
Факсимильное издание "Букваря" презентовали в Витебске
16:42
Культура
Порошенко отменил военное положение в Украине и подтвердил дату проведения президентских выборов
16:40
В мире
Парк школьных автобусов в Витебской области пополнят 42 машины
16:35
Регионы
Волейболистки "Минчанки" проиграли "Енисею" в российской суперлиге
16:33
Спорт
ЕЭК приняла рекомендации по развитию транзитного потенциала ЕАЭС
16:31
Экономика
Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила Br994
16:28
Общество
ЕЭК изменила порядок согласования ветеринарных сертификатов в ЕАЭС
16:24
Экономика
Молодежный ЧМ по хоккею стартует в Канаде
16:23
Спорт
ЕЭК утвердила меры для введения в ЕАЭС в 2019 году электронных автопаспортов
16:17
Экономика
Зась вручил новогодние подарки воспитанникам детского дома семейного типа в Минске
16:07
Регионы
Гродненские таможенники более чем в 1,5 раза увеличили выпуск экспортных деклараций в авторежиме
15:59
Регионы
В Малоритском районе из-за ДТП с грузовиком погиб тракторист, перевозивший новогодние ели
15:54
Происшествия
Работника хоккейного клуба в Гродно подозревают в краже денег у тренера
15:52
Происшествия
ЕЭК продлила действие нулевой пошлины на комплектующие для велосипедов
15:47
Экономика
Компьютерная аудитория роты информационных технологий открылась в Военной академии
15:33
Общество
Дети из 8 районов Брестской области собрались на утреннике "В Новый год - с "Белой Русью"
15:09
Регионы
Все новости
Темы
Благотворительная акция "Наши дети"
Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Новый год
Чемпионат КХЛ-2018/2019
Прямые телефонные линии власти с населением
Кубок мира по биатлону-2018/2019
Все темы
ФОТОФАКТ: Новогодняя иллюминация в Минске
Регионы
26.12.2018 | 09:23
Фото из архива
Новости темы
Новый год
Дети из 8 районов Брестской области собрались на утреннике "В Новый год - с "Белой Русью"
ГАИ изменит схему дорожного движения в праздничные дни
В Беларуси на всех праздничных мероприятиях будут работать бригады скорой помощи
Милиция с 31 декабря переходит на усиленный вариант несения службы
Работники МЧС проверили около 6,5 тыс. мест новогодних празднований
Около 7 млн единиц незаконной пиротехники изъято в Беларуси
Всебелорусская пионерская елка пройдет 27 декабря в Минске
Полочане готовятся к "Нашествию снеговиков"
Минск возглавляет рейтинг самых популярных городов СНГ для новогодних путешествий россиян
Другие темы
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск сияет новогодними огнями.
Фото Оксаны Манчук
Присоединяйтесь к нашему каналу
и сообществу
Теги
Минск
,
праздник
Поделиться:
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
Минприроды подарило детскому дому №3 Минска сертификат на покупку автомобиля
16:44
Парк школьных автобусов в Витебской области пополнят 42 машины
16:35
Дети из 8 районов Брестской области собрались на утреннике "В Новый год - с "Белой Русью"
15:09
Всебелорусская пионерская елка пройдет 27 декабря в Минске
12:11
Лесхозам Могилевской области нужно наращивать продажи посадочного материала - КГК
11:36
В Барановичах приступили к строительству новой станции скорой помощи
07:43
ФОТОФАКТ: Новогодняя иллюминация в Гродно
21:39
Более 200 детей соберутся на областной профсоюзной елке в Витебске
17:07
ФОТОФАКТ: Парк ледяных фигур открыли в Подниколье
16:12
К списку
Топ-новости
Партизанская летопись: Новый год на войне
МТС открыл горячую линию для звонков Деду Морозу
Маркировка продукции с ГМО станет более заметной
Пресс-конференция по профилактике правонарушений в Минске пройдет в БЕЛТА 27 декабря
В Беларуси на всех праздничных мероприятиях будут работать бригады скорой помощи
Определены победители республиканского конкурса инновационных проектов
Дело по взрыву на Скидельском сахарном комбинате передано прокурору для направления в суд
ГАИ изменит схему дорожного движения в праздничные дни
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 29 декабря
Фура врезалась в осветительную мачту на пр.Независимости в Минске
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
0..+2°C
0..-2°C
Подробнее погода на 6 дней
МЧС предупреждает
Новости компаний
"Белэксимгарант" заключит с Банком развития и "Промагролизингом" договоры страхования экспортных рисков
Могилевский вагоностроительный завод увеличит выпуск подвижного состава более чем в полтора раза
Срок санации Дрогичинского трактороремонтого завода установлен до июня 2020 года
Выручка холдинга БМК превысила $2 млрд с начала года
"Бобруйскагромаш" намерен расширить свое присутствие во Вьетнаме
"Минск Кристалл" с начала года поставил продукции более чем на $30 млн
Полоцкий молочный комбинат инвестирует Br6,7 млн в развитие сельхозфилиала
Россельхознадзор снял ограничения на поставку продукции с Витебской птицефабрики
Госпакет акций ОАО "Алеся" выставлен на продажу в Барановичах
"Амкодор" планирует создать в Саратовской области производство сельхозмашин
Курсы валют
Нацбанк
Лучшие курсы
Покупка
Продажа
EUR
2.4505 BYN
2.445 BYN
2.453 BYN
USD
2.1507 BYN
2.15 BYN
2.155 BYN
RUB
3.1132 BYN
3.09 BYN
3.12 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка
Лучшие курсы
ТВ программа
<!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript"><!-- new Image().src = "//counter.yadro.ru/hit?r"+ escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"": ";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+ ";h"+escape(document.title.substring(0,80))+ ";"+Math.random();//--></script><!--/LiveInternet-->
Гороскоп
Ежемесячный гороскоп
Видео
Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
Все видео
Фотоновости
Компьютерная аудитория роты информационных технологий открылась в Военной академии
Все фото
Инфографика
Минск - самый популярный город СНГ для новогодних путешествий россиян
Минск возглавляет рейтинг самых популярных городов СНГ для новогодних и зимних путешествий российских туристов в декабре 2018 и январе 2019 года.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
Беларусь и Россия сблизили позиции по всем вопросам, президенты до Нового года встретятся еще раз
Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
Политика
Беларусь и Россия создадут рабочую группу по решению вопросов двусторонней повестки дня
В ОДКБ разъяснили процедуру назначения нового генсека
Михневич: Евросоюз видит в Беларуси самостоятельного игрока в международной политике
Экономика
Маркировка продукции с ГМО станет более заметной
ЕЭК изменила стандарты на транспортные средства и пиротехнику
ЕЭК приняла рекомендации по развитию транзитного потенциала ЕАЭС
Происшествия
В Малоритском районе из-за ДТП с грузовиком погиб тракторист, перевозивший новогодние ели
В Минске за хранение марихуаны задержан водитель автобуса
Работника хоккейного клуба в Гродно подозревают в краже денег у тренера
Общество
Благотворительной карточке Белагропромбанка "Прикосновения" исполнился год
Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила Br994
Компьютерная аудитория роты информационных технологий открылась в Военной академии
Аналитика
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Все мнения
Мнения
Игорь Карпенко
Важно подарить радость детям, которые праздники проведут вне семьи
Мнения
Михаил Мясникович
БЕЛТА служит надежным источником оперативной и объективной информации
Мнения
Анатолий Котов
Работа с представителями сферы туруслуг - важный компонент подготовки к II Европейским играм
Мнения
Павел Каллаур
Вступление Беларуси в ВТО не несет негативных последствий для банковского сектора
Мнения
Дмитрий Воронюк
Молодежь должна знать и уважать историю своей страны
Все комментарии
Комментарии
Агыбай Смагулов
В странах СНГ обеспечен контроль над криминогенной обстановкой
Комментарии
Вадим Николаенко
Развитие городов-спутников и индивидуальной застройки - главный архитектор Минской области о ближайших планах
Комментарии
Успеть за трендами: почему инертность и излишняя осторожность могут убрать с рынка розницы национальных игроков
Комментарии
Что может сделать город - участник соглашения мэров по климату и энергии
Комментарии
Баням вернули бюджетное финансирование
Все интервью
Интервью
Юлия Кочина
Любовь без границ - как оформить брак с иностранцем в Минске
Интервью
Илья Шиманович
У меня большой запас сил на новые достижения
Интервью
Ирина Акулович
Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Интервью
Игорь Данильчик
"Служба мешания и защиты" Вооруженных Сил отметила 76-летие
Интервью
Владимир Карачевский
Делаем все, чтобы создавать востребованное кино
Колумнисты. Все
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Бюджет 2019: без люфтов и зазоров
Колумнисты
Виктор Ловгач
Мирный... не в паре
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Помним, знаем, действуем
Колумнисты
Виктор Ловгач
Биатлон: не наш уж трон?
Колумнисты
Дмитрий Шамко
И ответственность, и право
Интервью
Ирина Акулович
Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Мнения
Игорь Карпенко
Важно подарить радость детям, которые праздники проведут вне семьи
Мнения
Анатолий Котов
Работа с представителями сферы туруслуг - важный компонент подготовки к II Европейским играм
Мнения
Михаил Мясникович
БЕЛТА служит надежным источником оперативной и объективной информации
Интервью
Юлия Кочина
Любовь без границ - как оформить брак с иностранцем в Минске
Спорт
Два гола в меньшинстве помогли хоккеистам "Немана" обыграть "Шахтер" в матче экстралиги
Лучших эстетических гимнасток выбрали в Минске
Волейболистки "Минчанки" проиграли "Енисею" в российской суперлиге
Технологии
Российские ученые испытают первый в мире прибор для лечения обморожений
В США создали робота-амфибию
"Белгеодезия" разработает web-сервисы на основе государственной навигационной карты
Культура
Елена Яковлева: "Разобьюсь, но стану знаменитой"
Факсимильное издание "Букваря" презентовали в Витебске
История старого фонарщика легла в основу новогоднего представления в Бресте
В мире
В Иране опрокинулся автобус со студентами, 10 человек погибли
Порошенко отменил военное положение в Украине и подтвердил дату проведения президентских выборов
В Украине истекает срок действия военного положения
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря
Светлана Лобода показала фото без макияжа
Ксения Собчак сделала новую прическу
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Брифинг
Круглый стол
Пресс-конференция
Все онлайн конференции
Онлайн-конференция
Андрей Асташонок,
Елена Горнак
22 декабря
Контроль и надзор по-новому: практика применения
Онлайн-конференция
Дмитрий Кийко,
Элла Селицкая
21 декабря
Что изменится в налоговой системе Беларуси в 2019 году
Онлайн-конференция
Владимир Гридюшко
12 декабря
Чем удивит Большой театр Беларуси в рождественские и новогодние праздники
Онлайн-конференция
Светлана Новикова
22 ноября
Вопросы исчисления НДС в 2018 году
Онлайн-конференция
Валерий Ковальков,
Наталья Мурашкевич,
Елена Дронова,
Елена Гоморова
2 ноября
Пенсионное обеспечение в Беларуси
Все брифинги
Брифинг
Артем Юшкевич
15 ноября
Совершенствование порядка выдачи разрешительной документации на строительство объектов в Беларуси
Брифинг
Елена Орда,
Ольга Илюкевич,
Виталий Сорокин,
Татьяна Сусло
25 октября
Новации Банковского кодекса Беларуси: усиление защиты интересов граждан, совершенствование деятельности банков и НКФО
Брифинг
Игорь Фисенко,
Андрей Молчан,
Дмитрий Калистратов,
Вадим Заборонок,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый
25 июля
Об увеличении срока безвизового пребывания для иностранцев в Беларуси
Брифинг
Ольга Луговская,
Олег Соболев,
Юлианна Крюк
10 июля
Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги
Брифинг
Олег Токун,
Жанна Попучеева
27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
Все круглые столы
Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук
1 октября
Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Круглый стол
Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая
27 сентября
Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович
12 сентября
Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
Круглый стол
Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа
Медицинская этика. Теория и практика
Круглый стол
Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа
Какие реформы нужны туристической отрасли
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Александр Купченя,
Вадим Гаркун,
Сергей Хмарук
27 декабря, 11:00
Профилактика правонарушений в городе Минске в 2018 году. Предварительные итоги
Пресс-конференция
Главный белорусский Дед Мороз,
Нина Богуш
19 декабря
Встреча главного белорусского Деда Мороза с журналистами
Пресс-конференция
Инна Гаврильчик,
Ирина Барышникова,
Анна Суша,
Ирина Астафьева
19 декабря
Новый закон о защите прав потребителей: что изменится с 23 декабря
Пресс-конференция
Валентин Шатравко
17 декабря
Об организации елочных базаров и наведении порядка в лесном фонде
Пресс-конференция
Наталья Жаркина,
Игорь Чульба,
Ирина Усова,
Николай Власюк
11 декабря
Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси
Пресс-центр
Пресс-конференция
Александр Купченя,
Вадим Гаркун,
Сергей Хмарук
27 декабря, 11:00
Профилактика правонарушений в городе Минске в 2018 году. Предварительные итоги
Онлайн-конференция
Андрей Асташонок,
Елена Горнак
22 декабря
Контроль и надзор по-новому: практика применения
Онлайн-конференция
Дмитрий Кийко,
Элла Селицкая
21 декабря
Что изменится в налоговой системе Беларуси в 2019 году
Пресс-конференция
Главный белорусский Дед Мороз,
Нина Богуш
19 декабря
Встреча главного белорусского Деда Мороза с журналистами
Пресс-конференция
Инна Гаврильчик,
Ирина Барышникова,
Анна Суша,
Ирина Астафьева
19 декабря
Новый закон о защите прав потребителей: что изменится с 23 декабря
Газета 7 дней
Ирина АКУЛОВИЧ: Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Фабрика новогоднего настроения
Гении и таланты – главное богатство страны
На сайт
Экономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия