ФОТОФАКТ: В Беларуси во время II Европейских игр будут работать десять фан-зон

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять фан-зон будут работать во время II Европейских игр в Беларуси - три в Минске и семь в регионах. Каждая фан-зона будет иметь свой формат - национальный, спортивный, молодежный, семейный. Будет много развлечений.

Планируются показательные выступления по видам спорта, которые не входят в основную программу. Так, особое внимание будет отведено показательным выступлениям по историческому фехтованию, которые пройдут 22-23 июня в Верхнем городе. В Художественной галерее Михаила Савицкого представят уникальные ценные старинные шпаги, орудия, маски. Экспозиция будет работать с конца апреля и до начала сентября.-0-

Фото Андрея Покумейко