ГАИ Минска предупреждает водителей и пешеходов о сложных погодных условиях

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска разместила в своем Telegram-канале советы для водителей и пешеходов, как избежать опасных ситуаций на заснеженных дорогах, сообщает БЕЛТА.
По данным Белгидромета, сегодня ожидается снег, в отдельных районах метель, налипание мокрого снега и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Эту информацию надо учитывать перед началом, а также во время движения.
"Тщательно очистите автомобиль от снега, проверьте наличие стеклоомывающей жидкости, исправность стеклоочистителей и приборов освещения. Выбирайте безопасную скорость, избегайте резких торможений, особенно на закруглениях дорог, увеличьте дистанцию и боковой интервал. Не оставляйте авто на краю проезжей части, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники, которая в данный момент задействована в столице", - советует ГАИ.
Пешеходам тоже следует проявить внимательность и осторожность, особенно при переходе дороги. Госавтоинспекция рекомендует обязательно убедиться перед выходом на проезжую часть, что все автомобили остановились, также не спешить и не перебегать дорогу. Контролировать обстановку получится лучше, если вынуть наушники из ушей и не разговаривать в момент перехода по телефону.
При необходимости за помощью можно обращаться по телефону 102. "Обо всех негативных изменениях проезжей части (обледенения, переметы) также сообщайте в милицию. В целом обстановка на столичных улицах остается стабильной и подконтрольной Госавтоинспекции", - заключили в ГАИ и обратились к участникам движения с просьбой также помогать друг другу на дороге.-0-
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