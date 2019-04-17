ГАИ внесла корректировки в режим работы светофоров в районе пл.Богушевича

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция внесла корректировки в режим работы светофорного регулирования в районе площади Богушевича, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
После изучения перераспределения транспортных и пешеходных потоков, анализа обращений граждан по требованию ГАИ были внесены корректировки в режим работы светофорного регулирования на пересечении ул. Клары Цеткин и просп. Дзержинского, а также прилегающих к указанному пересечению светофорных объектов.
Внесены предложения по установке дополнительных информационно-указательных знаков, скорректирована дорожная разметка. Координированное управление по указанным магистралям адаптированно с учетом сложившейся интенсивности движения и изменений организации дорожного движения на прилегающей территории.-0-
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