Гомельские спасатели предлагают написать письмо Безопасному Деду Морозу

5 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские спасатели предлагают горожанам поучаствовать в конкурсе "Безопасный Дед Мороз". Для этого нужно отправить письмо реальному адресату, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском городском отделе по чрезвычайным ситуациям.

Такая праздничная акция проводится второй раз и не имеет ограничений по возрасту. Она ориентирована на всех, кто хочет обезопасить свою семью или близкого человека, или хорошего друга. В письме нужно рассказать о необходимости установить автономные пожарные извещатели в конкретном доме или квартире. Серьезность намерений подтвердят приложенные к письму рисунок, стихотворение или фото с отражением будней работников МЧС.

Как рассказали организаторы, в предновогодние дни Дед Мороз в обмундировании спасателя-пожарного вместе со Снегурочкой доставит полезный подарок на дом авторам самых убедительных и искренних писем.

Так, в прошлом году один из автономных пожарных извещателей достался пожилой супружеской паре. О своей второй половинке, с которой много лет живет душа в душу, гомельская пенсионерка написала с теплом и любовью. Женщина призналась, что беспокоится о безопасности мужа, когда тот остается ночевать в дачном домике. Ее просьба была услышана. В уже закрытый дачный сезон 2018 года мужчина использовал АПИ как портативное устройство, которое сейчас установлено в городской квартире.

Писем ждут до 26 декабря по адресу в Гомеле: 246028, ул. 3-я Авиационная, 21 с пометкой "Конкурс "Безопасный Дед Мороз". Также работы можно лично приносить в группу пропаганды и взаимодействия с общественностью Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям.-0-