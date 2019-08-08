Гомельское отделение БелТПП при экспертизе поставок предотвратило за три года ущерб на Br14 млн

8 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За 2016-2018 годы в результате проведенных почти 900 экспертиз товаров, оборудования, сырья, материалов, другого имущества специалисты Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты предотвратили ущерб на Br14 млн. Об этом сообщила сегодня на областном собрании генеральный директор регионального отделения Марина Филонова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря традиционной экспертизе, позволяющей определять и упреждать недоброкачественные поставки, которые могут не удовлетворять предприятия и организации по качеству, количеству, комплектности, за три года удалось предотвратить ущерб на Br14 млн", - сказала Марина Филонова.

Например, для одной из компаний региона эксперты выявили несоответствие фактической производительности автоматической линии для производства агломерированной плитки, в другом случае - несоответствие маркировки на листовой рулонный металлопрокат из нержавеющей стали.

Сегодня на областном собрании, которое проводится раз в три года, в формате круглого стола подвели итоги работы регионального отделения по различным направлениям. "Трехлетний период - это довольно большой срок в условиях стремительно меняющейся обстановки в мире", - убеждена Марина Филонова. Она подчеркнула, что Гомельское отделение нацелено на то, чтобы сделать торгово-экономические контакты региона более эффективными.

По словам генерального директора, за три года по основным направлениям деятельности в региональном отделении сохранили положительную динамику роста: по сертификации и связанной с ней экспертизой на 30,6%, по экспертизе и оценке на 46,9%, во внешнеэкономической деятельности на 31,7%.

Специалисты отделения за указанный период оформили более 127 тыс. сертификатов происхождения. Это лучший показатель среди белорусских региональных отделений.

Марина Филонова подчеркнула и важность международного сотрудничества. Например, активно развивается взаимодействие с российскими регионами, с Казахстаном, Молдовой, налаживаются связи с Хорватией, Индией. В целом отделение сотрудничает с 144 ТПП и бизнес-ассоциациями из 30 стран.

Также среди приоритетных направлений деятельности генеральный директор назвала выставочную деятельность, организацию семинаров и тренингов различной направленности, совершенствование работы экспортеров. Развивают в отделении и новые виды услуг, в том числе связанные с корпоративными программами.

Принявший участие в собрании заместитель председателя БелТПП Сергей Набешко подчеркнул важность мероприятия в преддверии XI Съезда БелТПП, который пройдет в октябре. "На съезде мы подводим итоги, сверяем точки роста, пути развития ТПП, определяем перспективные планы", - пояснил он. Именно поэтому очень важно услышать от конкретных субъектов хозяйствования предложения, мнения на местах, в регионах.

На приоритетах сотрудничества местных органов власти и БелТПП сделал акцент заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко.

На собрании в Гомеле избрали 37 делегатов на съезд, вручили членам БелТПП и партнерам памятные знаки за плодотворное сотрудничество.

Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты объединяет более 360 ведущих предприятий и организаций региона, представителей крупного, среднего и малого бизнеса, которые производят свыше 80% промышленной продукции Гомельской области. Среди членов такие предприятия, как "Белоруснефть", БМЗ, Мозырский НПЗ, "Гомсельмаш" и др. -0-