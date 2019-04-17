ГрГУ им. Янки Купалы развивает с китайскими вузами совместные научные проекты

17 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы реализует совместные научные проекты с китайскими высшими учебными заведениями. Об этом сегодня во время визита в Гродно китайских журналистов сообщил проректор по учебной работе ГрГУ им. Янки Купалы Юрий Белых, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси проходит пресс-тур китайских журналистов. Одним из объектов стал гродненский университет. Журналисты активно интересовались жизнью вуза, задавали много вопросов, большинство из них, впрочем, касались международных отношений.

Международное сотрудничество у ГрГУ им. Янки Купалы налажено с 10 университетами в Китае. "Сотрудничество с китайскими университетами - одно из приоритетных направлений для нашего вуза. Причем это сотрудничество всеобъемлющее. У нас учатся китайские граждане на всех уровнях - от подготовительного отделения до аспирантуры. Развивается и несколько совместных научных проектов в области биохиимии. Ранее был реализован проект в сфере машиностроения, теперь рассчитываем также на проект в области логистики", - отметил Юрий Белых. Более двухсот человек в гродненском вузе изучают китайский язык, как на подготовительном уровне, так и в качестве первого иностранного.

В августе 2018 года на базе университета создана база стажировки кадров провинции Ганьсу. Студенты и преподаватели из Гродно также проходят стажировку в китайских вузах. Одним из шагов по дальнейшему сотрудничеству станет открытие на базе Цзилиньского педагогического университета центра по изучению русского языка и белорусской культуры.

"Беларусь - спокойная и красивая страна, которая, тем не менее, динамично развивается. Это один из экономических центров проекта "Один пояс и один путь". В этом плане важно, что сотрудничество налажено не только в экономическом плане. Мы видим, что связи между университетами, студентами становятся все активнее", - отметил корреспондент китайского телеканала JSBC Чен Чао. Он подчеркнул, что сотрудничество в сфере образования поспособствует более тесному общению студентов, изучению культуры, языков, что в конечном счете положительно скажется и на отношениях между странами.

Сегодня гости также побывали в замковом комплексе "Мир", погуляли по историческим местам в центре Гродно. На 18 апреля запланирована экскурсия по ОАО "Молочный мир" и волковысскому ОАО "Беллакт", встреча с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым.-0-