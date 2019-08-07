Исаченко: многие обращения по земельным вопросам нужно решать на местном уровне

7 августа, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Многие земельные вопросы должны решаться на уровне местных служб. Такое мнение высказал журналистам председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня после личного приема граждан в Жодино, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к губернатору записались 14 человек, большинство из которых волновали земельные вопросы. Так, местная жительница в 1979 году получила в наследство от отца 15 соток земли и дом. Когда постройка начала рушиться, сделала ремонт. Позже сын занялся недостроем, созданным отцом рядом с домом, и на участке появился еще один дом. Когда женщина решила узаконить права на землю, то узнала, что на одном участке не может быть два дома. Таким образом, правоустанавливающие документы на участок так и не были оформлены. Анатолий Исаченко обещал разобраться.

Две женщины обратились по поводу сноса 13 домов на ул. Логойская в Жодино. Примерно 60 лет им обещают, что дома снесут, поэтому не разрешают пристраиваться, оформлять прописку для новых членов семьи, прокладывать коммуникации в дом. Все время они живут в ожидании, поэтому просят финансово помочь наконец решить вопрос. Как пояснила начальник управления по архитектуре, строительству, землеустройству и жилищно-коммунальному хозяйству Жодинского горисполкома Юлия Бондарь, план детальной планировки улицы по сносу и строительству новых объектов территории будет готов в четвертом квартале текущего года, срок реализации - до 2030 года.

"Сначала нужно утвердить план детальной планировки, далее собрать людей и проговорить, куда их будем отселять: даже во время приема выяснилось, что кто-то хочет дом, кто-то - квартиру. Потом посмотрим по финансам, просчитаем и к концу первого квартала 2020 года выйдем на какое-то решение. В целом вопрос неоднозначный, быстро его не решишь. Главное внимательно подойти, чтобы потом у нас не возникли проблемные моменты", - сказал председатель Миноблисполкома.

Также затрагивались вопросы жилищных отношений. Например, семейная пара из Жодино пришла насчет изменения статуса жилого помещения, в котором они проживают. Раньше их квартира была социальной, однако не так давно ее перевели в статус коммерческой. Но горожан не предупредили об этом, и они просят вернуть жилью статус социального. Как пояснила заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства управления по архитектуре, строительству, землеустройству и жилищно-коммунальному хозяйству Жодинского горисполкома Наталья Толмач, с мая текущего года семья состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. И с этого периода у них есть право на получение соцжилья. По заявлению граждан та квартира, в которой они проживают, может быть переведена в статус помещения социального пользования. Для этого нужно обратиться в "одно окно". "Напишите заявления, оформите документы. Я возьму вопрос на контроль. Если будет возможность помочь, все сделаем. Разберемся, почему так получилось", - сказал губернатор.

Поднималась и тема медицинского обслуживания населения деревни Заручье Борисовского района. По словам жительницы Жодино, у которой в деревне есть дом, на вызовы приезжает скорая из Борисова, медикам нужно преодолеть 40 км, путь может растягиваться на полтора часа. В то время как из Жодино скорая приехала бы быстрее - расстояние 11 км. Губернатор обещал изучить вопрос и дать ответ в течение месяца.

Обращались граждане также с вопросами ремонта жилых домов, лифтов, асфальтирования улиц.

"Настораживает то, что у людей много личностных обращений. Они касаются в основном архитектуры и строительства, землеустройства. Разрешение некоторых вопросов длится 15 лет, поэтому тяжело сказать, насколько сильно виновата нынешняя землеустроительная служба района. Но все же, наверное, такие вопросы надо решать на уровне района силами местных служб", - заключил председатель Миноблисполкома.-0-