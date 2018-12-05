Исследования о малой родине представит молодежь Гомельской области в финале конкурса "Наследие"

5 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Финал регионального конкурса по патриотическому воспитанию "Наследие" пройдет 5 декабря в Гомельском областном Доме учащихся и работников учреждений профессионального образования, сообщила БЕЛТА заместитель председателя областной организации РОО "Белая Русь" Наталья Мамрукова.

Шестой по счету конкурс посвящен Году малой родины и 100-летию комсомола. На победу в творческом состязании претендуют учащиеся и работники профессионально-технического и среднего специального образования региона.

Участникам в пяти номинациях предстоит защитить работы, прошедшие конкурсный отбор. Так, исследовательские труды "Моя малая родина - моя гордость" познакомят с населенными пунктами, где жили или живут люди, оставившие заметный след в науке и культуре, производстве, спорте и общественной жизни. Эссе или сочинения на одну из предложенных тем будут оценены в номинации "Любовь, комсомол, весна!". В видеороликах "Душа малой родины" конкурсанты расскажут об исторических местах, обрядах и традициях, известных и знаменитых людях родного края. В флешмобе "Нам доверен этот век" будут объединены современные хореографические направления. Новая номинация этого года предполагает разработку эмблемы конкурса. Ее можно было выполнить с использованием любого графического редактора. "Это должен быть яркий, запоминающийся символ, который сможет задать позитивный эмоциональный тон. Лучший проект будет объявлен официальной эмблемой конкурса по патриотическому воспитанию "Наследие", - отметила Наталья Мамрукова.

В каждой номинации выберут три лучшие работы, жюри также назовет обладателя Гран-при. Авторам лучших работ вручат дипломы и подарки. Торжественная церемония награждения победителей запланирована на 13 декабря.

Среди основных целей конкурса "Наследие" - выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганда творческих достижений учащихся и работников учебных заведений области, патриотическое воспитание молодежи.

В числе организаторов творческого состязания - главное управление образования Гомельского облисполкома, областная организация РОО "Белая Русь", областное отделение Белорусского фонда мира, областной Дом учащихся и работников учреждений профессионального образования и др.-0-