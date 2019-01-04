КГК выявил нарушения при госзакупках продуктов в Октябрьском районе Могилева

4 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комитет госконтроля Могилевской области при проверке отдела по образованию, спорту и туризму администрации Октябрьского района Могилева выявил многочисленные нарушения госзакупок продуктов питания. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя контролирующего ведомства Алексей Игликов.

Поставщики систематически необоснованно увеличивали договорные цены на продукты питания при реализации указанному государственному органу. Это только за два последних года повлекло дополнительные затраты бюджетных средств более чем на Вr170 тыс.

"Выявленные госконтролем нарушения явились основанием для возбуждения уголовного дела и принятия ряда кадровых решений", - отметил Алексей Игликов.-0-