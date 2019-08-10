Километровая трасса и трибуны на 500 мест - в Гомеле открыли биатлонный комплекс

10 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле открыли биатлонный комплекс "Сож" c современной инфраструктурой. Объект включает лыжероллерную трассу протяженностью 1 км, две горки высотой до 5 м, полуоткрытый биатлонный тир на 24 мишеней и металлические сборно-разборные трибуны на 500 зрительских мест, передает корреспондент БЕЛТА.

Оборудованы также семь вакс-кабин для переодевания и подготовки лыж и одна вакс-кабина для судей. По периметру трассы обустроено освещение и видеонаблюдение, система искусственного оснежения. Для учебно-тренировочного процесса и оказания услуг населению закуплены лыжероллеры с ботинками.

На торжественном открытии председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей назвал биатлонный комплекс знаковым для жителей региона. "Особо приятно отметить, что открытие трассы совпало с принятием указа Президента, согласно которому школьники и воспитанники спортивных школ могут проводить организованные занятия на таких физкультурно-спортивных сооружениях бесплатно", - подчеркнул он. В Гомельской области спортивная база расширяется не только в крупных, но и в небольших городах и деревнях. Так, в 2018 году построен современный бассейн в Ветке, физкультурно-спортивный комплекс в Брагине, игровой спортзал в Мозыре. Теперь создана новая площадка для биатлона.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей

По словам Геннадия Соловья, гомельские гребцы, борцы, легкоатлеты и гандболисты не раз поднимались на высшие ступени пьедесталов соревнований международного уровня. "Думаю, в ближайшее время прославят регион и биатлонисты", - сказал он.

Биатлонный комплекс "Сож" построен на берегу гребного канала в центре Гомеля фактически за два месяца. При его возведении были использованы нетипичные конструкции тира. Впервые использована не традиционная система, а разработка Гомельского домостроительного комбината - специальные стеновые панели с необходимым покрытием и отделкой для размещения мишеней.

Как отметил первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов, возможно, такой опыт будет распространен и в других регионах. А сам комплекс может стать базой тренировок для представителей других видов спорта. Он также подчеркнул, что после совещания по развитию зимних видов спорта глава государства нацелил регионы на усовершенствование материально-технической базы. Постепенно поручение выполняется: новый объект появился возле Барановичей, стремительно развивается Новогрудок. "А предоставляя такие возможности, ждем и отдачи!" - заключил первый замминистра.

Вячеслав Дурнов

В подарок от министерства Вячеслав Дурнов передал сертификат на Br10 тыс. на укрепление материально-технической базы гомельского комплекса. Винтовками, тренажерами и другим необходимым оборудованием на Br11 тыс. обеспечила Белорусская федерация биатлона. По словам ее председателя Андриана Цибульского, открытие комплекса "Сож" - это подарок, о котором начинающим биатлонистам можно только мечтать. "Убежден, что он станет своеобразной Меккой для молодых спортсменов и любителей спорта, настоящим трамплином для будущих олимпийских чемпионов", - сказал он. БФБ приняла решение о ежегодном проведении одного из этапов Кубка на базе нового биатлонного объекта в Гомеле.

Символический ключ от комплекса передал директору Гомельского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта Сергею Макарчуку генеральный директор Гомельского ДСК Александр Гончаров.

Символическая передача ключа от биатлонного комплекса "Сож"

Церемония открытия биатлонного комплекса

Первыми после торжественного открытия вышли на огневой рубеж начинающие биатлонисты и легенды спорта. В одном ряду целились в мишени спортсмены разных поколений: юные звездочки и такие титаны биатлона, как Ольга Зайцева, Александр Попов, Владимир Драчев. Четырехкратная чемпионка мира Елена Зубрилова назвала стрельбище одним из самых современных. Она уверена, что при наличии хороших тренеров Гомель будет развиваться в биатлоне серьезными темпами.

Владимир Драчев

Ознакомились с возможностями комплекса и почетные гости. По маршруту трассы прошли председатель наблюдательного совета Белорусской федерации биатлона Валерий Вакульчик, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, президент Союза биатлонистов России, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.

Сегодня новый объект принимает первые соревнования. На старт вышли участники первого этапа Кубка Белорусской федерации биатлона среди юношей и девушек 2001-2008 годов рождения. В течение двух дней ребята из разных уголков республики продемонстрируют свой уровень. Суперспринт, масс-старт, смешанная эстафета - юные биатлонисты готовы показать максимум своих возможностей. Главный приз состязания - поездка в Финляндию на финал Кубка мира по биатлону.

Для каждого из ребят эти сборы станут особыми. К примеру, в свой 17-й день рождения стартовала и лыжница из Брестской области Александра Рылко. Для нее это первые соревнования по летнему биатлону, при том что в лыжном спорте она уже три года. "Очень запоминающийся старт, со спецэффектами. Это очень заряжает. Возможность подняться на новый уровень как подарок в день рождения", - поделилась девушка.

Гости мероприятия пожелали ребятам больших побед и свершений, а зрители искренне поддерживали с трибун. К слову, желающих стать свидетелями старта биатлонного сезона было на две сотни больше, чем вмещают трибуны.

В регионе биатлонистов готовят в гомельской городской детско-юношеской спортивной школе №6 и центре олимпийского резерва в Жлобине. По словам начальника управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Дениса Езерского, территория и рельеф позволяют расширять и развивать инфраструктуру комплекса. Это будет следующий шаг в подготовке звезд биатлона, в том числе с гомельскими корнями.-0-

Фото Дениса Костюченко и Олега Фойницкого