Кризисный центр в Гомеле станет временным домом для оказавшихся в тяжелой жиненной ситуации

26 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кризисный центр в Гомеле станет временным теплым домом для оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Для Белорусского Красного Креста подобного рода сервис пока единственный, заявила генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко во время открытия центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"В собственном здании есть возможность оказывать услуги тем нуждающимся, которые в экстраординарных ситуациях оказались без крыши над головой. Общество Красного Креста не заменяет социальные стандарты, которые предусмотрены государством, мы работаем в тесном взаимодействии", - подчеркнула Ольга Мычко.

На время кризисный центр станет домом для людей без определенного места жительства, в том числе освобожденных из мест лишения свободы или имеющих судимость, прекративших пребывание в лечебно-трудовых профилакториях, утративших социальные связи. Это могут быть и белорусы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, - пострадавшие от насилия в семье, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций. Здесь также могут найти приют жертвы торговли людьми, задержанные правоохранителями женщины иностранного происхождения, которые находились в Беларуси с детьми. Потенциальные гости - иностранные граждане и лица без гражданства, получившие отказ в признании беженцами на территории Беларуси и ожидающие депортации в свою страну.

"Это дом, где будет тепло различным категориям людей. Европейский опыт показывает, что о тех, кто попал в беду, должны заботиться сами люди - общество. Возможно, получив поддержку, человек задумается, что он еще может быть полезен, захочет создать семью или вернуться к своим родным", - подчеркивает председатель Гомельской областной организации БОКК Алла Смоляк. По ее словам, одно из главных условий пребывания в центре - желание социализироваться, табу - употребление спиртных напитков и наркотиков.

Решением Гомельского горисполкома капитальное строение по улице Свердлова, 21 было передано в собственность региональной организации Белорусского общества Красного Креста. За счет ее средств и спонсорской помощи в здании проведен ремонт, закуплено необходимое оборудование, благоустроена придворовая территория. Поддержали проект и в Гомельской епархии БПЦ, УВКБ ООН, а также предприятия города.

На общей площади 99,6 кв.м обустроены две комнаты со спальными местами, теплыми пледами и чистым постельным бельем, зал отдыха с мягким уголком и телевизором, санузел с душевой кабиной и стиральной машиной.

Одновременно здесь могут расположиться 10 человек. С учетом обстоятельств возможно пребывание до трех месяцев - иногда нужно восстановить документы, сотрудникам УВД сделать запрос в страну, откуда прибыл человек и т.д.

Центр многофункциональный. Он предусмотрен не просто для предоставления ночлега. При необходимости за время пребывания гостям будет оказана разносторонняя помощь. Управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома окажет содействие в трудоустройстве, городские отделы внутренних дел помогут в оформлении документов, идентифицирующих личность. Медицинская помощь - за работниками Гомельской центральной городской поликлиники. Социализацией гостей центра будут заниматься представители Белорусского общества Красного Креста. Также на базе центра будут проходить тренинги и семинары областной организации Красного Креста.

"К сожалению, есть немало людей, которые столкнулись с различными проблемами. Надеемся, что каждый, кто оказался в этом теплом доме, сможет почувствовать, что завтра наступит именно для него", - подчеркнула начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало.

"Это хороший пример взаимодействия общественной организации и власти. То, чем мы должны заниматься, то, чем занимаются во всем мире. Надеюсь, что такие центры будут расширяться по стране, будут привлекаться и другие категории людей", - резюмировала председатель Гомельской областной организации БОКК.-0-

Фото Сергея Холодилина