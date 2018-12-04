Ледяная резиденция Деда Мороза появится в Могилеве

4 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Подникольском парке Могилева построят ледяную резиденцию Деда Мороза, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления культуры горисполкома Ирина Жаббарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Изо льда сделают большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки, сказочный трон, оленью упряжку. И все это на фоне сказочного ледяного леса", - сказала Ирина Жаббарова.

Открытие резиденции состоится 25 декабря. С этого дня по 1 января здесь ежедневно с 13.00 по 14.00 будет проходить новогодний перформанс "Волшебство в зимнем парке".

В Могилеве впервые появится и онлайн-аттракцион "Интерактивный Дед Мороз". На площади Звезд с 26 по 30 декабря будет проходить креатив-проект "Новогодняя копилка хорошего настроения", во время которого можно позвонить по мобильному телефону Деду Морозу. Главный сказочный персонаж будет появляться на светодиодном экране и в режиме реального времени общаться с могилевчанами.-0-