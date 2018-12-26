Лесхозам Могилевской области нужно наращивать продажи посадочного материала - КГК

26 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрена эффективность работы лесхозов региона, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя КГК Могилевской области Юрий Фролов.

Коллегией отмечено, что Могилевским государственным производственным лесохозяйственным объединением и входящими в него лесхозами уже выполнены основные задания на текущий год по лесовосстановлению. Большинством из них обеспечен существенный рост показателей объемов и эффективности производства лесопродукции. В то же время в некоторых лесхозах, к примеру в Чаусском, допущено существенное отставание от результатов лидеров по объему выручки и прибыли от реализации продукции.

Лесхозами региона также принимаются меры по замещению бюджетных средств на финансирование лесного хозяйства внебюджетными поступлениями. В результате доля бюджетного финансирования в общем объеме расходов на ведение лесного хозяйства за текущий год снизилась с 31% до 25%. "Однако далеко не все резервы для снижения доли бюджетных расходов на финансирование лесного хозяйства исчерпаны, - отметил Юрий Фролов. - Для самоокупаемой работы лесхозов требуется более активное наращивание поступлений от реализации древесины в заготовленном виде и посадочного лесоматериала".

При почти равных возможностях питомников объемы продаж их продукции в текущем году в Могилевском, Кличевском, Костюковичском лесхозах оказались в 15-20 раз ниже аналогичного показателя в Быховском лесхозе. При этом многими объемы продаж семян существенно снижены. В лесхозах не обеспечивается надлежащий контроль за рациональным использованием госсредств, допускаются нарушения законодательства о закупках. Подобные упущения в Чаусском лесхозе повлекли необоснованное отнесение в состав расходов по ведению лесного хозяйства, финансируемых за счет бюджетных средств, затрат по хозрасчетной деятельности на Вr57 тыс.

В лесхозах области не изжиты формализм при освидетельствовании мест рубок, ведется некачественный отвод лесосек в рубку, есть факты бесхозяйственного отношения к заготовленной древесине.

Коллегией внесены предложения заинтересованным по устранению проблемных вопросов, реализация взята на контроль.-0-