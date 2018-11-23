Лучших работниц АПК Могилевской области чествовали в Круглянском районе

23 ноября, Круглое /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Лучших работниц агропромышленного комплекса Могилевской области чествовали сегодня в экотуркомплексе "Николаевские пруды" Круглянского района. Мероприятие приурочили ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

В Круглянский район приехали 40 женщин самых разных профессий - от бухгалтеров, бригадиров, животноводов до операторов машинного доения. На торжественная церемонии им вручили грамоты, цветы и подарки от Могилевского облисполкома, облсовета, Белорусского союза женщин и Могилевского областного объединения профсоюзов.

"Это очень важное мероприятие, и я надеюсь, что в нем с каждым годом будут принимать участие все больше женщин, - сказала член Президиума Белорусского союза женщин, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина. - Ведь в аграрном секторе трудится немало достойных того, чтобы их отметили государство и общество на высоком уровне. Поэтому я думаю, что такие мероприятия должны развиваться, приобретать больший масштаб, а Могилевская область должна стать примером для других регионов".

По словам председателя первичной организации Белорусского союза женщин Палаты представителей Национального собрания Ольги Петрашовой, такого формата мероприятие в области проводится впервые. "Если раньше мы чествовали женщин в рамках областного праздника "Дажынкi", то в этом году границы были расширены. Мы это сделали, чтобы наши женщины смогли поближе познакомиться, пообщаться и обменяться опытом, а также отдохнуть, оздоровиться и получить заряд положительных эмоций и впечатлений, которые были бы стимулом для новых трудовых и творческих достижений", - отметила она.

Участницы мероприятия ознакомились с развитием социальной сферы и достопримечательностями Круглого. Они посетили торгово-развлекательный комплекс Круглянской ПМК-266, а также изучили туристическую инфраструктуру экотуркомплекса "Николаевские пруды". Финалом торжества стала праздничная программа "От сердца к сердцу".-0-