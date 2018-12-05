Марафон "Согреем детские сердца" стартовал в Могилевской области

5 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области в седьмой раз в преддверии новогодних и рождественских праздников проходит благотворительный марафон "Согреем детские сердца", сообщили БЕЛТА в областном отделении Белорусского детского фонда.

Масштабная акция продлится до 31 января 2019 года и будет включать целый комплекс мероприятий. Собранные во время их проведения средства направят на оказание помощи детям-сиротам, находящимся под опекой, детям-инвалидам, больным детям, детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. Поддержку получат и детские дома семейного типа, учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты. Часть средств пойдет на приобретение духовно-нравственной, социально значимой литературы для детских библиотек, постановку и проведение программ, праздников и мероприятий.

"Принять участие в марафоне может каждый, организовав собственную акцию для детей либо перечислив средства на благотворительный счет областного отделения Белорусского детского фонда, - сказали собеседники. - Подведение итогов состоится во время благотворительного бала, средства от которого также будут перечислены на счет марафона".

На телеканале "Беларусь 4 Могилев" 13 декабря в прямом эфире можно будет узнать о подробностях проведения марафона.

Организатором мероприятия выступает Могилевское областное отделение Белорусского детского фонда при поддержке Могилевского облисполкома.-0-