Маршруты движения городского транспорта по пр.Партизанскому и ул.Ванеева в Минске изменятся 8-9 июня

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с выполнением работ по асфальтированию четной стороны пр. Партизанского и участка ул. Ванеева со снятием троллейбусного движения 8 и 9 июня вносятся изменения в работу городского пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Автобусы маршрута №3Т будут осуществлять перевозку пассажиров по маршруту троллейбуса №3.

Движение троллейбуса №16 в направлении ДС "Чижовка-1" организуется по пр. Партизанскому, ул. О.Кошевого, пр. Рокоссовского, ул. Малинина, ул. Крупской, ул. Кабушкина, ул. Ташкентской, ул. Голодеда, а в направлении ж/д вокзала - без изменений.

Маршрут троллейбуса №34 со стороны РК "Зеленый луг-3" сокращается по ул. Радиальной до ДС "Дражня" с присвоением маршруту номера №34Д, а со стороны ДС "Ангарская-4" - отменяется.

Троллейбус №41 в эти дни не будет осуществлять перевозку пассажиров. При этом на троллейбусном маршруте №60 увеличат количество подвижного состава и продлят время его работы.

Также с целью компенсации снятого троллейбусного движения организуются временные автобусные маршруты. Автобус №917 "ДС Дражня - Чижовка-6" будет следовать по ул. Радиальной, Ваупшасова, Долгобродской, Буденного, пр. Партизанскому, ул. Кабушкина, Ташкентской, Голодеда в прямом направлении, а в обратном - по ул. Голодеда, Ташкентской, Кабушкина, пр. Партизанскому, ул. Ванеева, Ваупшасова, Радиальной.

Маршрут автобуса №941 "ДС Уручье-2 - ДС Малинина" пройдет по ул. Руссиянова, пр. Независимости, ул. Филимонова, Запорожской, Радиальной, Ваупшасова, Ванеева, пр. Партизанскому, ул. О.Кошевого, пр. Рокоссовского, ул. Малинина в прямом направлении, а в обратном - по ул. Малинина, пр. Рокоссовского, ул. О.Кошевого, пр. Партизанскому, ул. Буденного, Долгобродской, Ваупшасова, Радиальной, Запорожской, Филимонова, пр. Независимости, ул. Руссиянова.

Движение автобусов № 2С, 84 со стороны ул. Денисовской организуют по ул. Ванеева, О.Кошевого, пр. Партизанскому, ул. Буденного, Долгобродской и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "АВ Восточный" по ул. О.Кошевого и "Буденного" по ул. Буденного, а со стороны ул. Долгобродской - по ул. Ванеева, пр. Партизанскому, ул. О.Кошевого, Ванеева и далее по маршрутам без выполнения остановочных пунктов на изменяемом участке.

Автобус №59 в направлении ДС "Чижовка" будет ходить по ул. Ваупшасова, Долгобродской, Буденного, пр. Партизанскому и далее по маршруту с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке, в том числе "Пл. Ванеева". В направлении ул. Кульман путь следования автобуса не изменится.

От ул. Денисовской до пр. Партизанского в обоих направлениях маршрут автобуса №93 организуется по ул. Ванеева, О.Кошевого с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов № 3Т, 59, 79, 917, 941 на участках, дублирующих троллейбусные маршруты № 3, 16, 34, 41.-0-