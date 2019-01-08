Международный автобусный маршрут свяжет Брест и Белосток

8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский автобусный парк с 9 января открывает новый регулярный международный маршрут Брест-Белосток-Брест, сообщили корреспонденту БЕЛТА на транспортном предприятии.

Маршрут пройдет через Высокое и международный автодорожный пункт пропуска "Песчатка". Автобусы будут курсировать пять раз в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Обслуживание пассажиров будет производиться на автовокзалах. Отправление из Бреста назначено на 5 часов, прибытие в Белосток (ул. Героев Монте Кассино, 8) - ориентировочно в 6.20 по местному времени. Обратно из Белостока автобус отправится в 12.40 (время местное) и вернется в Брест в 18.15. Время прибытия на конечные пункты может отличаться от указанного в расписании в связи с возможными задержками при прохождении пограничного и таможенного контроля на границе.

"До сих пор у нас не было автобусного сообщения с Белостоком, хотя это направление очень востребовано, - отметила заместитель директора автопарка по перевозкам Мария Маркова. - На первоначальном этапе будет ходить микроавтобус "Мерседес Бенц" на 13 посадочных мест. Пока будем накатывать маршрут, изучать мнения пассажиров. Если понадобится, будем вносить определенные корректировки в расписание".

Сейчас ОАО "Брестский автобусный парк" обслуживает на польском направлении три международных маршрута - Варшава, Люблин и Бяла-Подляска. Кроме того, с Брестского автовокзала регулярно осуществляются международные регулярные рейсы в украинские города Ковель, Луцк, Львов, Червоноград, Каменец-Подольский, а также столицу Литвы - Вильнюс. В ближайшее время ожидается открытие международного автобусного маршрута Брест-Тересполь. "Разрешение Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси мы уже получили. Ждем соответствующих документов от польских партнеров. Как только они поступят, запустим маршрут. Думаю, что к концу января вопрос решится", - дополнила замдиректора Брестского автопарка.-0-