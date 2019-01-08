Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
8 января 2019, Вт
-9°C
Переменная облачность EUR 2.4709
USD 2.159
RUB 3.2182
Главное
Дворец Независимости. Фото из архива Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства
Президент
Хоккейная команда Президента Беларуси победила в XV Рождественском турнире
Спорт
Спецфонд Президента Беларуси выделит почти Br358 тыс. на поддержку талантливой молодежи
Президент
Сегодня певица Кэтти разыграет 120 000 рублей от "Евроопт". Смотрите в прямом эфире ОНТ в 18.20!
Общество
Температура воздуха в Беларуси на этой неделе останется ниже климатической нормы
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Азербайджанский фотограф вошла в число лучших Британского Королевского общества
17:25 Азербайджан
В Беларуси разработали прибор с речевым сопровождением измерения уровня глюкозы в крови
17:12 Технологии
Самые главные победы у меня впереди - Ольга Мазуренок
16:58 Спорт
"Беларуськалий" в 2018 году произвел рекордный объем удобрений
16:55 Экономика
Международный автобусный маршрут свяжет Брест и Белосток
16:51 Регионы
Тренерский штаб определил состав белорусской команды на этап КМ по биатлону в Оберхофе
16:42 Спорт
Концепцию белорусской государственности 1917-1922 годов в электронном формате презентуют в Минске
16:41 Технологии
В Турции из-за снегопада отменены занятия в школах
16:23 В мире
Стены на станциях минского метро освобождают от рекламы
16:22 Регионы
Витебская бройлерная птицефабрика увеличит поголовье племенного молодняка на 47 тыс.
16:21 Новости компаний
Пресс-конференция о профилактике зимнего травматизма пройдет в БЕЛТА 9 января
16:18 Общество
Тема малой родины находит широкий отклик у белорусов - Олейник
16:01 Культура
Нюша показала новое фото маленькой дочки
15:53 Калейдоскоп
Иностранцы купили около 40% билетов на ЧЕ по фигурному катанию в Минске
15:52 Спорт
Около 4,6 тыс. мигрантов погибли или пропали без вести в 2018 году
15:39 В мире
Один взрослый погиб и 5 детей пострадали в Беларуси при катании с горок в выходные
15:25 Общество
Более 250 ярмарок провели в Минске в 2018 году
15:22 Регионы
В Хотимской больнице простаивало оборудование стоимостью более Вr300 тыс.
15:16 Регионы
В Гродно гостья из социальной сети обокрала кавалера во время свидания
15:16 Происшествия
Двух человек спасли и двух эвакуировали на пожаре в гомельской многоэтажке
15:13 Происшествия
Все новости
Темы
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Год малой родины Год малой родины
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Морозы в Беларуси Морозы в Беларуси
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Международный автобусный маршрут свяжет Брест и Белосток

Регионы 08.01.2019 | 16:51
Брест. Фото из архива
Брест. Фото из архива

8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский автобусный парк с 9 января открывает новый регулярный международный маршрут Брест-Белосток-Брест, сообщили корреспонденту БЕЛТА на транспортном предприятии.

Маршрут пройдет через Высокое и международный автодорожный пункт пропуска "Песчатка". Автобусы будут курсировать пять раз в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Обслуживание пассажиров будет производиться на автовокзалах. Отправление из Бреста назначено на 5 часов, прибытие в Белосток (ул. Героев Монте Кассино, 8) - ориентировочно в 6.20 по местному времени. Обратно из Белостока автобус отправится в 12.40 (время местное) и вернется в Брест в 18.15. Время прибытия на конечные пункты может отличаться от указанного в расписании в связи с возможными задержками при прохождении пограничного и таможенного контроля на границе.

"До сих пор у нас не было автобусного сообщения с Белостоком, хотя это направление очень востребовано, - отметила заместитель директора автопарка по перевозкам Мария Маркова. - На первоначальном этапе будет ходить микроавтобус "Мерседес Бенц" на 13 посадочных мест. Пока будем накатывать маршрут, изучать мнения пассажиров. Если понадобится, будем вносить определенные корректировки в расписание".

Сейчас ОАО "Брестский автобусный парк" обслуживает на польском направлении три международных маршрута - Варшава, Люблин и Бяла-Подляска. Кроме того, с Брестского автовокзала регулярно осуществляются международные регулярные рейсы в украинские города Ковель, Луцк, Львов, Червоноград, Каменец-Подольский, а также столицу Литвы - Вильнюс. В ближайшее время ожидается открытие международного автобусного маршрута Брест-Тересполь. "Разрешение Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси мы уже получили. Ждем соответствующих документов от польских партнеров. Как только они поступят, запустим маршрут. Думаю, что к концу января вопрос решится", - дополнила замдиректора Брестского автопарка.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Брест, Польша, транспорт
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4709 BYN 2.467 BYN 2.475 BYN
USD
2.159 BYN 2.157 BYN 2.165 BYN
RUB
3.2182 BYN 3.2 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Митрополит Павел встретился с участниками акции "Рождественская елка – наши дети"
Все видео

Фотоновости

Благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" прошла в Минске
Все фото

Инфографика

Как и на чем безопасно кататься с горки Горку нужно выбирать покатую, без трамплинов, вдали от дорог, столбов, деревьев и иных искусственных или естественных препятствий.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Митрополит Павел зажигают свечу Лукашенко зажег рождественскую свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых
Гранты Президента Беларуси выделят 103 работникам науки, образования, здравоохранения и культуры
Спецфонд Президента Беларуси выделит почти Br358 тыс. на поддержку талантливой молодежи
Политика
Фото МИД Истоки белорусской дипломатии обсудили участники круглого стола в МИД
Макей: нужно незамедлительно заняться разрешением конфликта в Украине
Парламентская делегация Франции посетит Беларусь в 2019 году
Экономика
Фото из архива "Великий камень" получил максимально возможные в ЕАЭС таможенные преимущества
"Беларуськалий" в 2018 году произвел рекордный объем удобрений
Доллар и евро на торгах 8 января подешевели, российский рубль подорожал
Происшествия
Фото УГАИ УВД Миноблисполкома Два автомобиля столкнулись на встречной в Вилейском районе, один из водителей погиб
В Гродно гостья из социальной сети обокрала кавалера во время свидания
Двух человек спасли и двух эвакуировали на пожаре в гомельской многоэтажке
Общество
Завтрак с экспертом – для женщин-предпринимательниц
Пресс-конференция о профилактике зимнего травматизма пройдет в БЕЛТА 9 января
Один взрослый погиб и 5 детей пострадали в Беларуси при катании с горок в выходные
Спорт
Александра Саснович. Фото Jimmie48 tennis photography Александра Саснович одолела 10-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Сиднее
Самые главные победы у меня впереди - Ольга Мазуренок
Тренерский штаб определил состав белорусской команды на этап КМ по биатлону в Оберхофе
Технологии
Фото из архива Концепцию белорусской государственности 1917-1922 годов в электронном формате презентуют в Минске
В Беларуси разработали прибор с речевым сопровождением измерения уровня глюкозы в крови
В Минской области стартует конкурс по Scratch программированию
Культура
Евгений Олейник. Фото "СБ. Беларусь сегодня" Тема малой родины находит широкий отклик у белорусов - Олейник
Стартовало народное голосование фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm
Премию "Золотой глобус" вручили в Лос-Анджелесе
В мире
Фото Yonhap Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай
Азербайджанский фотограф вошла в число лучших Британского Королевского общества
В Турции из-за снегопада отменены занятия в школах
Калейдоскоп
Адель. Фото из Instagram-аккаута Певица Адель назвала причину ухода со сцены
Нюша показала новое фото маленькой дочки
Пытавшийся "оживить" птичку белый медведь попал на видео
Газета 7 дней
Праздник для детских сердец
Красиво. Вкусно. Трогать можно, есть – нельзя!
От «Утренней почты» до «Честного слова»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия