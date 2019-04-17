Минчан проконсультируют о профилактике болезней сердца в аптеках "Белфармации"

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аптеках РУП "Белфармация" 18 апреля пройдет акция ко Дню профилактики болезней сердца. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

Будет возможность измерить артериальное давление с помощью тонометров с функцией диагностики мерцательной аритмии, проконсультироваться по применению лекарственных средств, ознакомиться с порядком производства и контроля качества препаратов. Участие в акции примут медпредставители производителя лекарственных средств СООО "Лекфарм" и компании ООО "Медсенс".

Акция пройдет с 10.00 до 13.00 в аптеке №79 (по ул.Д.Сердича, 88) и с 12.00 до 15.00 в аптеках №1 (ул.В.Хоружей, 24, корп.1), №39 (ул.Карла Либкнехта, 118), №81 (просп. газеты "Правда", 20А/1-4), №90 (ул.Нестерова, 51), №97 (ул.Жуковского, 10/1), №100 (ул.Асаналиева, 40Б).

РУП "Белфармация" - государственная аптечная сеть, самая крупная в стране. Предприятие включает более 200 аптек, аптечный склад, контрольно-аналитическую лабораторию, информационно-фармацевтический центр.-0-