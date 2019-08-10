Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),

председатель Гомельского облсовета депутатов Зенкевич Екатерина Анатольевна (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Бубенчик Елена Александровна (80152735644),

первый заместитель председателя Минского облисполкома Макар Игорь Николаевич (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облсовета депутатов Пархамович Руслан Викторович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-