"Мингорсправка" планирует открыть точки по продаже карты гостя в регионах

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие "Мингорсправка" планирует открыть представительства в регионах Беларуси по продаже карт гостя, сообщил сегодня участникам выездного заседания Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров директор предприятия Борис Васильев, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания

Перед заседанием

В проект включено более 500 туристических объектов по всей республике. Разработано несколько видов и форматов карт, в том числе для гостей II Европейских игр.

Приложение с маршрутами по достопримечательностям Минска предложат гостям II Европейских игр По словам заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, мобильное приложение позволит болельщикам и туристам спланировать экскурсионный маршрут.

Более 50 экскурсионных маршрутов подготовлено для гостей II Европейских игр В период игр столичные творческие коллективы представят разнообразную культурно-развлекательную программу в фан-зонах и историческом центре.

Туристический проект "Карта гостя" (Minsk Card. Cities&Regions of Belarus) реализуется "Мингорсправкой" при поддержке Министерства спорта и туризма, Министерства культуры, Мингорисполкома и Миноблисполкома, информационно-туристического центра "Минск" по государственной программе развития туризма "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы. В нем участвуют музеи, галереи, зоопарки, аквапарки, отели, рестораны, кафе, торговые объекты, пункты проката автомобилей и велосипедов, которые предоставляют бонусы и скидки.

Первоначально в проекте было 74 объекта Минска и Минского региона, за последний год их число значительно возросло. Купить карту гостя можно в точках продаж, а также онлайн. Вся информация доступна на сайте проекта на английском и русском языках.-0-

Фото Андрея Покумейко

Специальные туры на соревнования II Европейских игр организуют для детей из регионов Уже разработана программа посещения игр "Баскетбол 3X3", рассчитанная на людей с разным достатком и предпочтениями по комфорту размещения. В частности, для детей предлагается вариант с проживанием в общежитиях, где стоимость минимальна.