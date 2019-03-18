Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 19-21 марта

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 19-21 марта, возможности трудоустройства представят восемь предприятий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет 19 марта в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители жилищно-эксплуатационного участка №2 Фрунзенского района, филиал "Служба энергохозяйства" ГП "Минсктранс", ОАО "КСП-92", Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания, ООО "Юниверс-Аутсорт".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) вакансии предложат торговый дом "На Немиге", филиал "Служба энергохозяйства" ГП "Минсктранс", производственно-торговое коммунальное унитарное предприятие "Чайка", ООО "Юниверс-Аутсорт".

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) состоится 21 марта с участием ОАО "Интеграл", ОАО "КСП-92", филиала "Служба энергохозяйства" ГП "Минсктранс", ООО "Юниверс-Аутсорт".

20 марта также будет организован день предприятия ОАО "Постторг" (ул.Клумова, 3) для содействия гражданам в поиске работы в сфере торговли. Организация представит вакансии по следующим профессиям: контролер-кассир, продавец, администратор торгового зала, кухонный рабочий, продавец, охранник, изготовитель мясных полуфабрикатов, заведующий секцией.

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут непосредственно пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.

Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-