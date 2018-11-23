Миноблисполком определил населенные пункты, ветхие дома в которых отчуждаются через аукцион

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский облисполком определил населенные пункты, пустующие и ветхие дома в которых отчуждаются только через аукцион. Соответствующий перечень изложен в решении Миноблисполкома от 2 ноября 2018 года №936, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В список попали большинство райцентров с близлежащими населенными пунктами и город Жодино, за исключением Клецкого, Копыльского и Стародорожского районов. В Дзержинском, Логойском, Минском и Смолевичском районах через аукцион будут отчуждаться ветхие дома во всех населенных пунктах.

Решение для всех приведенных в перечне районов вступает в силу 7 декабря 2018 года, для Жодино - 7 марта 2019 года.-0-