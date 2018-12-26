Минприроды подарило детскому дому №3 Минска сертификат на покупку автомобиля

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время акции "Наши дети" поздравил с наступающим Новым годом подопечных учреждения образования "Детский дом №3 г.Минска", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

В преддверии новогодних праздников детям вручили традиционные сладкие подарки, вещи первой необходимости. Администрации детского дома Андрей Худык вручил сертификат - денежный вклад от ведомства на покупку автомобиля для перевозки детей.

В акции "Наши дети" принял участие не только центральный комитет Минприроды, но и его территориальные органы и подчиненные организации.

Благотворительная акция "Наши дети" стартовала 10 декабря и продлится по 11 января.-0-

Фото Минприроды