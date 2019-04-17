Молодечно – как Лондон, Берлин и Рио-де-Жанейро – художники с мировым именем украсили белорусский город

Зимой этого года один из белорусских интернет-порталов назвал Молодечно негласной столицей белорусского стрит-фуда. Активисты города вдохновились высокой оценкой фудхантеров и пошли дальше нашумевших латинобургеров. Группа молодечненцев начала создавать первую в стране "улицу стрит-фуда" с граффити художников из разных стран. Завершение проекта планируют отметить летним гастрофестом с теми же самыми бургерами и другими интересными сетами.

Весной этого года на улице кота Франциска (так между собой называют молодечненцы улицу в честь живущего на ней пушистого кота, которого подкармливают все владельцы кафе) собрались 48 уличных художников из разных стран, которые разрисовали павильоны мини-рынка. Теперь по количеству граффити молодечненская улица стрит-фуда начинает конкурировать с минской Октябрьской и становится любимым местом отдыха как взрослых, так и маленьких горожан.

Вместе с белорусскими авторами над рисунками работали художники из Италии, Люксембурга, Азербайджана, Эстонии и России, которые приехали в Молодечно по программе обмена студентами Erasmus+ в Молодечненский государственный музыкальный колледж им. М.К. Огинского. Получившееся яркое оформление, по словам местных жителей, вызывает ассоциации с Лондоном, Берлином и даже Рио-де-Жанейро. Стиль оформления максимально свободный, все рисунки объединяет тема экологии и заботы о природе. С другой стороны улицы скоро появится серия росписей в рамках образовательного курса "Искусство как социальная практика и процесс исследования мира", их местные молодые художники будут наносить под кураторством известного художника Bazinato – автора нашумевшей скульптуры "Великое существо" на улице Октябрьской в Минске.

"Пока я не знаю, что конкретно это будет. Но это точно будет чистое, честное высказывание ребят, – делится планами Bazinato. – Это должны быть граффити на те темы, которые волнуют и интересуют их, а не навязаны старшим поколением. Это способ для подростков начать работать с публичным пространством. А такая жажда у них действительно есть! Ребята увидят, какое сильное эхо дает искусство. За этим всегда следуют изменения в жизни города и сознании людей на разных уровнях".

Авторы проекта объявили, что его завершение будет отмечено гастрофестом, подробности которого организаторы пока держат в секрете, в нем примут участие минимум двенадцать заведений. В качестве дополнительной, но важной фишки, организаторы предлагают в перспективе оборудовать улицу элементами безбарьерности для людей с разными физическими возможностями. Сейчас активисты работают над перекрытием улицы, чтобы сделать ее полностью пешеходной и удобной для отдыха. В перспективе здесь появится сцена для выступления уличных музыкантов, комфортная мебель, стильное освещение, детская зона и площадка для выставок.

В планах организаторов проекта – не оставить без внимания и туристов города, заглянувших на улицу стрит-фуда. "Здесь можно будет приобрести сувениры и унести кусочек улицы с собой", – рассказала Анна Сафонова, одна из инициаторов проекта. Создание коллекции сувениров – это коллективная работа активистов и ремесленников города. Домой из Молодечно можно будет привезти футболку с изображением приносящего счастье кота Франциска, сумку с граффити или мыло в виде полюбившегося блюда на улице стрит-фуда. Проект развития улицы после его победы на конкурсе Social Weekend 12 финансируется оператором мобильной связи velcom | A1.