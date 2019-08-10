На лыжероллерной трассе в Веснянке обновили асфальт и разметку

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лыжероллерная трасса в Веснянке в Минске, предварительно, к следующим выходным откроется для любителей спорта в обновленном виде и с современной разметкой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович во время прямой телефонной линии.

"Мы закончили укладку асфальта на лыжероллерной трассе в Веснянке, на всех 5 км. На следующей неделе начнем наносить разметку. Кстати, она будет новая - боковые линии пластиковые с вкраплением шариков, которые светятся ночью. Надеемся, что к концу недели трасса откроется для любителей лыжероллерного спорта", - сказал Александр Дорохович.

Кроме того, для обеспечения безопасности спортсменов и любителей на трассе в четырех местах поворотов (где было много падений) устроены контруклоны. Благодаря им гонщик на повороте центробежной силой будет смещаться внутрь поворота и его не вынесет за пределы трассы.

Александр Дорохович акцентировал внимание, что трасса предназначена исключительно для роллеров. Нанесена дополнительная разметка, которая предупреждает о запрете движения пешеходов и велосипедистов.

Говоря о велодорожках, Александр Дорохович проинформировал, что замена асфальта для организации движения велосипедистов в Центральном районе уже завершена, начаты аналогичные работы в Ленинском районе. Делается не так быстро, как хотелось бы жителям, зато с соблюдением технологий и качества.-0-