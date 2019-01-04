Национальный исторический музей приглашает на выставку детских рисунков

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка детских рисунков по итогам творческого конкурса "Радость моя", прошедшего в рамках фестиваля современной христианской культуры "Благовест", откроется 11 января в Национальном историческом музее, сообщила корреспонденту БЕЛТА одна из организаторов проекта Наталья Титова.

Первый республиканский конкурс-праздник "Радость моя" стартовал в январе 2018 года и проходил по 13 номинациям: социальная реклама, журналистика, литература, фотография, изобразительное искусство и другие. Всего в конкурсе приняли участие 435 творческих проектов, из них более 200 представили изобразительное искусство. "В этой номинации конкурс проводился очно и заочно. Заочная форма была организована для ребят, не готовых расстаться со своими рисунками. В таком случае на конкурс присылались фотографии работ с их подробным описанием. Центральная идея конкурса выражена его слоганом "О Семье, за Семью, для Семьи", - рассказала Наталья Титова.

В итоге в экспозицию выставки вошли около 50 лучших работ ребят. Все участники проекта получат дипломы, отдельно будут отмечены лауреаты конкурса. Церемония награждения состоится 11 января.

Цель конкурса "Радость моя" - стимулирование и активизация взаимодействия церкви, государства, общественных объединений, учреждений культуры и образования для формирования общественного мнения в поддержку традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, оказания помощи родителям и семьям в воспитании детей и молодежи в духе христианской традиции милосердного и заботливого отношения друг к другу и окружающему миру.

Выставка детских рисунков победителей творческого конкурса "Радость моя" будет работать в Национальном историческом музее по 28 января.-0-