Некоторые троллейбусные маршруты Минска 21 апреля изменят работу

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые маршруты городского пассажирского транспорта изменят работу 21 апреля в связи с выполнением работ по асфальтированию просп.Дзержинского на строительстве 1-го городского кольца, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

В частности, троллейбусы маршрута №36 со стороны ДС "Юго-Запад" ходить не будут, со стороны ДС "Серебрянка" - поедут до КП "Вокзал" по ул.Свердлова, Кирова, Бобруйской, обратно - по ул.Ленинградской, Свердлова и далее по маршруту.

Движение троллейбусов №40 со стороны ДС "Юго-Запад" также отменяется, со стороны ДС "Карастояновой" организуется (с сохранением действующих интервалов движения) до пл.Мясникова по ул.Немига, Мясникова в прямом направлении, ул.К.Цеткин, Немига и далее по маршруту - в обратном.

Троллейбусы №29А со стороны ДС "Лермонтова" ходить не будут, а со стороны ДС "Калиновского" поедут по тому же маршруту, что и троллейбусы №40 со стороны ДС "Карастояновой".

Отменяется работа троллейбусного маршрута №53, на троллейбусном маршруте №46 увеличат количество подвижного состава.

На замену троллейбусам будут введены временные автобусные маршруты: №936 "ДС Юго-Запад - Бобруйская" (по ул.Голубева, просп.Газеты "Звязда", ул.Алибегова, просп.Дзержинского, включая заезд на ОП "Белита-Витэкс", ул.К.Цеткин, Бобруйскую в обоих направлениях); №940 "ДС Юго-Запад - Городской Вал" (по ул.Голубева, просп.Дзержинского с заездом на ОП "Белита-Витэкс", ул.Немига, Городской Вал в обоих направлениях).

В автобусах маршрутов №74С, 936, 940, на дублируемых и закрываемых участках обладатели многоразовых проездных на троллейбус могут ими воспользоваться.-0-