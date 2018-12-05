Огни на главных елках Минска зажгутся 15 декабря

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огни на главных елках Минска зажгутся одновременно 15 декабря, сообщила журналистам первый заместитель директора ГП "Минскреклама" Татьяна Калитина, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минске уже установлены 29 новогодних елей, всего их будет 31. "Мы заканчиваем оформление их игрушками. Все ели, установленные по поручению Мингорисполкома, засверкают огнями гирлянд одновременно 15 декабря", - проинформировала Татьяна Калитина.

К 15 декабря практически полностью завершится праздничное оформление столицы. "Выполнены все подготовительные работы - над эскизами мы обычно начинаем работать с августа. Готовы к монтажу всех конструкций, которые имеются в арсенале нашего предприятия, на улицах города. В некоторых спальных районах уже видим праздничные пилоны с новогодней тематикой, где-то оформлены малые стационарные формы, в центре города на факеле есть поздравительные плакаты с Рождеством и Новым годом, выполненные в новой графике с применением светодинамической системы", - отметила первый замдиректора.-0-